Avilés sustituye el histórico Certamen de Ganado de San Agustín por un homenaje al campo asturiano ante la amenaza sanitaria
La cita reunirá en La Magdalena a productores, asociaciones y autoridades para ensalzar una tradición centenaria marcada este año por restricciones veterinarias
El Certamen de Ganado de San Agustín no tendrá este año vacas, pero sí memoria, orgullo y reconocimiento. El Ayuntamiento de Avilés organizará el 25 de agosto, a las 19.00 horas, una gala en La Magdalena para mantener viva una cita histórica que iba a alcanzar su 142ª edición y que queda aplazada por la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa.
La decisión, adoptada con el respaldo del sector ganadero, responde a las medidas cautelares para proteger la cabaña bovina asturiana. Aunque las restricciones están vigentes hasta el 31 de julio, el escaso margen y la posible prórroga de dos meses hacen inviable movilizar los recursos necesarios para celebrar un evento basado en la presencia de ganado bovino.
La concejala de Mercados, Raquel Ruiz, abordó la situación con unos 60 representantes de ganaderías habituales del certamen. Todas las partes coincidieron en que el aplazamiento era la opción más prudente ante el riesgo sanitario, especialmente en verano, cuando aumenta la actividad de los insectos transmisores de la enfermedad.
La gala de homenaje reconocerá a las familias ganaderas, asociaciones y profesionales que durante generaciones han sostenido una de las citas más veteranas del país. Avilés reafirma así su compromiso con el Certamen de San Agustín, el vínculo con el mundo rural, el relevo generacional y la conservación de las razas autóctonas.
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