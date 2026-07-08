El Hospital San Agustín de Avilés estrena una técnica mínimamente invasiva para tratar la acalasia, que es un trastorno del esófago

El Hospital Universitario San Agustín de Avilés (HUSA) ha incorporado la miotomía endoscópica peroral, una técnica mínimamente invasiva que permite tratar la acalasia y otros trastornos funcionales del esófago sin necesidad de recurrir a la cirugía convencional. La acalasia es una enfermedad que dificulta el paso de los alimentos desde el esófago al estómago y puede provocar problemas para tragar, regurgitación y una importante pérdida de calidad de vida.

Entre las principales ventajas de este procedimiento, conocido como POEM, destaca que no requiere incisiones externas, ya que se realiza íntegramente por vía endoscópica. Mediante un endoscopio introducido por la boca, se accede al interior de la pared del esófago para realizar un corte preciso de las fibras musculares responsables de la dificultad para tragar.

Esto reduce el impacto de la intervención, evita cicatrices, disminuye el dolor posterior y favorece una recuperación más rápida, con estancias hospitalarias cortas y una reincorporación más precoz a la actividad habitual.

Además, esta técnica ofrece una mayor precisión y versatilidad, ya que permite adaptar la longitud y la orientación del tratamiento a las características de cada paciente. Esto resulta especialmente útil en determinados tipos de acalasia y en otros trastornos motores complejos del esófago. También puede emplearse en personas que vuelven a presentar síntomas después de tratamientos previos, lo que evita en muchos casos una nueva intervención quirúrgica.

El equipo del HUSA durante una intervención. / G. R.

El Hospital San Agustín ha comenzado a practicar este procedimiento con la intervención de dos pacientes. El primero es un varón de 35 años con acalasia tipo II, sin tratamientos previos, que presentaba dificultad para tragar y regurgitación de alimentos sólidos en todas las comidas. El segundo es un paciente de 55 años con reaparición de síntomas tras haberse sometido anteriormente a una miotomía quirúrgica.

Endoscopia terapéutica

La incorporación de POEM supone un nuevo avance en el desarrollo de la endoscopia terapéutica avanzada del Hospital Universitario San Agustín. Su puesta en marcha se apoya en la experiencia adquirida por el centro con la disección submucosa endoscópica, una técnica que se practica de forma habitual desde 2019 para extirpar lesiones precoces del tubo digestivo preservando el órgano.

Ambos procedimientos comparten el manejo del denominado “tercer espacio” de la pared digestiva, lo que refuerza la capacidad del hospital para realizar técnicas endoscópicas de alta complejidad y amplía las opciones de tratamiento disponibles para los pacientes. La miotomía endoscópica peroral está también disponible en otros centros del Principado, como el Hospital Universitario de Cabueñes y el Hospital Universitario Central de Asturias.