El HUSA refuerza Urgencias con una unidad de observación con siete camas

El servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) es uno de los que registra mayor demanda. Como prueba: durante los cinco primeros meses de 2026, la unidad atendió a 28.170 pacientes, frente a los 28.346 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que supone un ligero descenso del 0,6 % (176 pacientes menos). Del total de pacientes atendidos en 2026: 5.495 fueron derivados desde Atención Primaria y 4.127 precisaron ingreso hospitalario. El resto, algo más de 24.000, fueron dados de alta desde el propio servicio. La actividad asistencial se mantiene estable, con una media de 186,5 atenciones diarias, muy próxima a la registrada en 2025 (187,8 pacientes al día).

El futuro de este servicio está llamado a crecer y recuperar, de esta forma, la unidad de observación para mejorar la atención a aquellos pacientes que, tras ser valorados, no pueden recibir el alta de forma inmediata, pero tampoco precisan ingreso hospitalario.

La consejería de Salud del Principado está ultimando los trabajo de cara a su puesta en funcionamiento, que, según ha podido saber este diario, es inminente. Esta unidad estará dotada con siete camas en total, una dedica exclusivamente para aislamientos. Con esta reorganización se mejora la seguridad y el confort de los pacientes, se optimizan los circuitos asistenciales y se favorece una atención más eficiente.

En cuanto a la dotación de personal, están contratadas las seis enfermeras previstas para el servicio, así como el personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), según ha podido saber este diario. También celadores. El servicio de Urgencias del San Agustín suma 42 médicos, 46 enfermeras y 35 TCAES (auxiliares de cuidados de enfermería).

El servicio de Urgencias es, a todas luces, uno de los que registra mayor presión asistencial. De acuerdo a la cifras de actividad son muchos los pacientes que deciden recurrir a este equipamiento sin pasar antes por sus médicos de familia. Entre los pacientes se explica esta actuación por la demorada que, en ocasiones, sufren los centros de salud por falta de médicos. La situación irá a peor según avance la temporada estival, advertían en estas páginas los profesionales a principios de la temporada estival.

El Hospital Universitario San Agustín, que acaba de soplar las velas de su 50.º cumpleaños, avanza entre tanto hacia un centroque sigue la línea de la hospitalización a domicilio que ya está implantada bien con unidades específicas o con el uso de las nuevas tecnologías y la monitorización de parámetros biológicos desde casa. Si bien el complejo sanitario avilesino tiene poco margen de crecimiento a nivel arquitectónico sí tiene la posibilidad de reaprovechar los huecos libres que ha dejado el papel.

A esos espacios resultantes del traslado, depósito, custodia y gestión de la documentación clínica y administrativa del área sanitaria avilesina, la dirección del San Agustín plantea llevar el Hospital de día oncohematológico y también la Farmacia robotizada, según afirmaron semanas atrás desde la consejería de Salud. Todo hace indicar que la Farmacia funcionará con distribuidores automatizados. Y que oncología crecerá y mejorará su espacio actual que, en la zona de consultas, se reduce a tres despachos, una pequeña sala de espera y un mostrador. En el hospital de día de oncología es donde se ofrecen la mayoría de los tratamientos para hacer frente a un cáncer.

El HUSA en verano

El Hospital Universitairo San Agustín aplica ya su política de reducción de camas en temporada estival:de las 32/34 camas que hay por planta de hospitalización están ahora mismo en funcionamiento 26. Esta medida se aplica desde hace cinco años en lugar de reducir plantas completas. La disminución de la actividad asistencial en estos meses de verano no es un caso aislado del San Agustín, sino que suele ser habitual en todos los complejos asistenciales del país. Con el comienzo del curso escolar y el fin del grueso de los periodos de vacaciones, la actividad suele volver a la normalidad. Entonces aumenta también la demanda asistencial con más cuadros víricos y enfermedades, sobre todo respiratorias, que son la antesala de la gripe.