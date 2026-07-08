Luanco cita a los perros más ágiles en una Copa de España de Shetland Sheepdog en el parque de La Mofosa
El certamen, organizado por el Collie Club de España, reunirá este sábado a guías y ejemplares de una raza pastoril famosa por su inteligencia, velocidad y obediencia en una exhibición abierta al público
P. Méndez
El parque de La Mofosa, en Luanco, se convertirá este sábado 11 de julio, a las 17.00 horas, en el escenario de la Copa de España de Shetland Sheepdog, una competición organizada por el Collie Club de España que acercará al público uno de los deportes caninos más espectaculares. La cita permitirá disfrutar de pruebas en las que los perros deberán superar un recorrido repleto de saltos, túneles, pasarelas, eslalon y otros obstáculos, siempre guiados por las órdenes y gestos de sus adiestradores, poniendo a prueba la coordinación, la velocidad y la compenetración del binomio.
Los protagonistas serán los Shetland Sheepdog, conocidos popularmente como Shelties, una raza pastoril originaria de las islas Shetland, en Escocia, que destaca por su gran inteligencia, su extraordinaria capacidad de aprendizaje, su agilidad, su rapidez de movimientos y su facilidad para responder a las indicaciones de sus guías. Estas cualidades los convierten en una de las razas más habituales en las competiciones de agility, donde la precisión resulta tan importante como la velocidad.
La Copa de España será también una oportunidad para acercar al público el mundo de los deportes caninos y comprobar el intenso vínculo que se crea entre los perros y sus guías tras muchas horas de entrenamiento. Más allá del cronómetro, las pruebas premian la obediencia, la concentración, la confianza mutua y la ejecución sin errores, ingredientes que convierten este tipo de competiciones en un espectáculo atractivo para toda la familia.
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