Zucchero celebrará en Avilés los 25 años de "Baila (Sexy Thing)"

Zucchero recalará el próximo 1 de octubre en el Auditorio de la Casa de Cultura con la gira “Baila 25th – Under the Moonlight”, un espectáculo diseñado para celebrar los 25 años de “Baila (Sexy Thing)”, uno de los temas más populares de su carrera. Las entradas para el concierto saldrán próximamente a la venta.

El artista italiano, nombre artístico de Adelmo Fornaciari, está considerado una de las grandes figuras del blues y el rock italiano. Con una trayectoria iniciada en 1983, Zucchero ha construido un repertorio internacional marcado por su voz reconocible, su fuerza en directo y canciones que han conectado con varias generaciones.

Noticias relacionadas

La cita de Avilés combinará la recuperación de la esencia de “Baila (Sexy Thing)”, publicada en 2001 y convertida entonces en un fenómeno internacional, con otros grandes éxitos de su carrera. El concierto se plantea como un recorrido por el legado musical del artista y por uno de sus himnos más reconocibles.