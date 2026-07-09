Avilés reúne a empresas y Gobierno para dibujar el futuro del sector productivo: "Queremos contribuir a hacer de Asturias un paraíso natural con industria verde", afirma el CEO de Arcelor-Mittal en el Principado

La descarbonización de la industria ya no admite marcha atrás, pero solo podrá culminarse con una estrategia compartida entre administraciones, empresas y sociedad. Ese fue el mensaje que sobrevoló este jueves las dos mesas de debate organizadas en el parque de Ferrera, dentro de la Bienal Climática, apenas unas horas después de la presentación del IX Congreso Nacional de Industria, que se celebrará en Avilés los días 24 y 25 de febrero de 2027. Los participantes coincidieron en que el reto pasa por sustituir progresivamente los combustibles fósiles por energías renovables, un proceso que exigirá inversiones, innovación y, sobre todo, espacios permanentes de entendimiento.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, defendió que la experiencia de la ciudad demuestra que la transformación industrial solo funciona cuando va acompañada de una renovación del conjunto del territorio. "El conjunto del territorio es el que va a competir en el mundo", afirmó, recordando la apuesta realizada durante las últimas dos décadas por la regeneración urbana, el apoyo al tejido empresarial, el emprendimiento y la cohesión social. A su juicio, la ciudad ha sabido evolucionar "de la industria sucia a la industria limpia" sin renunciar a su identidad industrial.

El director general de Estrategia Industrial y de la Pyme del Ministerio de Industria, Miguel Gómez-Pavón, defendió que España debe perder el complejo a la hora de hablar de su tejido productivo. "La industria española hace las cosas bien" y "la industria española mueve Europa", aseguró antes de reivindicar una nueva forma de hacer política industrial basada en la corresponsabilidad. En ese sentido, reclamó "espacios de gobernanza compartidos" y "espacios de diálogo abiertos" que permitan conocer tanto las necesidades de las empresas como las obligaciones de las administraciones para favorecer la transición energética.

El consejero delegado de ArcelorMittal Asturias, Philippe Meyran, subrayó que la descarbonización debe ser compatible con la viabilidad económica de las empresas. "Queremos contribuir a hacer de Asturias un paraíso natural con industria verde", señaló, recordando que el primer gran proyecto europeo de descarbonización del grupo se desarrollará precisamente en Asturias con un horno eléctrico. Sin embargo, también alertó de que la incertidumbre geopolítica, el coste de la energía y la falta de incentivos al consumo de productos sostenibles siguen siendo importantes obstáculos. "Muy pocos están listos para pagar algo más por un acero verde", resumió.

Diferentes visiones

La segunda mesa amplió el debate incorporando la visión de empresas como Aleastur, Saint-Gobain e IDESA, además de la Escuela de Organización Industrial (EOI). El consejero delegado de Aleastur, Sergio Martínez, defendió que la industria sostenible debe seguir siendo "productiva, competitiva, rentable y vendible", advirtiendo de que trasladar la producción fuera de Europa no resolvería el problema climático. La compañía ya ha reducido un 17% sus emisiones y aspira a rebajarlas un 55% antes de 2030, aunque reconoció que el proceso "va a ser todo menos espontáneo, inmediato y fácil".

Por la izquierda; Víctor Martínez, Ricardo Rodríguez, Lucía Álvarez, Sergio Martínez y Diego Crescente. / Mara Villamuza

Desde Saint-Gobain, Lucía Álvarez explicó cómo la innovación permite reducir la huella de carbono mediante productos como el vidrio fabricado con un mayor porcentaje de material reciclado, mientras que Víctor Martínez, de IDESA, detalló la diversificación de la empresa hacia sectores vinculados al hidrógeno, la captura de CO₂ o las biorrefinerías. Por su parte, el director general de la EOI, Diego Crescente, recordó que el éxito de la transición dependerá también del capital humano. "El talento no se forma solo", afirmó, defendiendo que la formación debe considerarse una infraestructura tan estratégica como las redes energéticas o las digitales.

Uno de los mensajes que más se repitió durante la jornada fue la necesidad de que la descarbonización no se convierta únicamente en un reto tecnológico, sino también social. Los ponentes coincidieron en que la transición industrial solo tendrá éxito si mantiene la capacidad de generar riqueza, empleo y oportunidades en territorios industriales como Asturias. La electrificación, el desarrollo de nuevas tecnologías, la colaboración público-privada y el refuerzo de la formación especializada fueron señalados como las principales herramientas para avanzar hacia ese objetivo.

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Protesta improvisada

La jornada tuvo un pequeño escrache protagonizado por un grupo de activistas, que interrumpieron la primera mesa para denunciar la contaminación atribuida a ArcelorMittal, especialmente en Gijón. Tras unos momentos de tensión, Philippe Meyran se comprometió a mantener una reunión con los manifestantes y aseguró que la compañía tiene presente esa preocupación ciudadana. Los organizadores de la Bienal Climática respaldaron ese ofrecimiento e insistieron en que precisamente el objetivo del encuentro es crear espacios de diálogo donde posiciones diferentes puedan escucharse y dialogar.