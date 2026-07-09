Avilés será "la capital de la industria española" durante dos días con un congreso que reunirá a más de un millar de expertos para debatir el futuro del sector

"Avilés será la capital de la industria española por dos días". Así resumió el director general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno de España, Miguel Gómez-Pavón, el significado de la elección de la ciudad para albergar el IX Congreso Nacional de Industria, que se celebrará los días 24 y 25 de febrero de 2027 bajo el lema "Movemos Europa". El encuentro convertirá a la ciudad en el principal escaparate de la política industrial del país, con la previsión de reunir a más de un millar de asistentes, organizar más de cuarenta mesas redondas, debates y conferencias, reforzar la presencia de jóvenes y estudiantes y volver a entregar los Premios Nacionales Bien Hecho en España, dedicados a reconocer la innovación, el emprendimiento y el impacto social de las empresas.

Durante la presentación oficial, celebrada este jueves en el Ayuntamiento, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, defendió que la designación supone un reconocimiento a dos décadas de transformación económica. Recordó que el municipio ha construido un ecosistema integrado por diez centros de investigación e innovación, especializados en ámbitos como la descarbonización, las energías renovables, la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, los nuevos materiales o la economía circular, un desarrollo que, a su juicio, ha permitido consolidar a Avilés como uno de los grandes polos industriales europeos. "Avilés merece ser sede de esta novena edición en reconocimiento al presente y especialmente al futuro de la realidad industrial que hoy representa nuestra ciudad como uno de los grandes enclaves industriales de Europa", afirmó.

La alcaldesa recordó que el anuncio de la elección de Avilés fue realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del anterior Congreso Nacional de Industria celebrado en Bilbao. Aseguró que la decisión responde tanto a la historia industrial del municipio como a su capacidad de transformación y destacó que ese cambio ha sido posible gracias a una estrategia sostenida durante décadas de colaboración entre administraciones, empresas y agentes sociales. "Lo asumimos como un gran honor para Avilés. Es un reconocimiento a lo que hoy simboliza esta ciudad, al compromiso que un día asumimos para consolidarnos como uno de los enclaves europeos que impulsan un nuevo modelo de industria ligado a la investigación, la innovación, la excelencia del capital humano y la sostenibilidad ambiental", señaló.

El escaparate de la industria española

El director general Miguel Gómez-Pavón subrayó que la elección de Avilés también tiene un fuerte componente simbólico. "Asturias representa perfectamente los valores que queremos asociar a este congreso: industria, esfuerzo, innovación, capacidad de transformación y visión de futuro", afirmó. Añadió que Avilés ejemplifica "cómo una ciudad puede evolucionar y reinventarse sin perder su identidad de centro productivo" y defendió que el Congreso Nacional de Industria se ha convertido en "el punto de encuentro de la industria española", el espacio donde administraciones, empresas y expertos compartirán soluciones ante los grandes retos del sector.

Durante las jornadas se abordarán cuestiones como la transición ecológica, la transformación digital, la autonomía estratégica europea, la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos productivos y la captación de talento joven, uno de los aspectos que el Ministerio considera prioritarios para garantizar el futuro de la industria. Gómez-Pavón explicó que el objetivo es incrementar la participación de estudiantes y profesionales recién incorporados al mercado laboral mediante nuevos formatos de intervención y ponencias más dinámicas. "Necesitamos atraer a las futuras generaciones hacia la industria y cambiar la percepción que existe sobre lo que aporta este sector. Avilés nos permite transmitir perfectamente ese mensaje", sostuvo.

El responsable ministerial defendió además que el lema "Movemos Europa" resume el momento que vive el tejido industrial español. "La industria española no forma solo parte de Europa, la está impulsando", afirmó. En su opinión, España se está consolidando como "un motor industrial dentro de Europa" gracias a empresas que exportan tecnología, ingeniería, conocimiento, productos y servicios, un avance que atribuyó al esfuerzo realizado por el sector durante los últimos años para ganar competitividad y capacidad innovadora.

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El congreso mantendrá asimismo actividades paralelas como visitas a instalaciones industriales asturianas y una exposición fotográfica sobre cinco décadas de transformación del sector en España. Además, volverá a entregar los Premios Nacionales Bien Hecho en España, cuya convocatoria se abrirá en septiembre junto con el periodo de inscripción para participar en el encuentro. "Queremos dar la certeza de que España apuesta por la industria. Creemos en la industria y sabemos que es un motor de desarrollo no solo del presente, sino también del futuro", concluyó Gómez-Pavón.