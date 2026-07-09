AvilÉsMúsica cita a trece intérpretes internacionales con seis veladas de cámara entre Camposagrado y la Casa de Cultura

Avilés volverá a sonar a música clásica al final del verano. La tercera edición del Festival Internacional de Música de Cámara de Avilés, AvilÉsMúsica, se celebrará del 31 de agosto al 5 de septiembre con seis conciertos repartidos entre el Palacio de Camposagrado y el auditorio de la Casa Municipal de Cultura, bajo la dirección artística de Gabriel Ureña. El certamen abrirá el lunes 31, a las 20.00 horas, con el Quinteto con clarinete en La mayor K.581, de Mozart, y el Quinteto con clarinete en Si menor, Op.115, de Brahms.

La programación reunirá en la ciudad a los violinistas Andrey Baranov, Clemance de Forceville, Jesús Reina, Darlin Dyle y Yuri Pisarevskiy; los violistas Florian Peelman y Rumen Cvetkov; los violonchelistas Alexey Zhilin, Alexander Osokin y Gabriel Ureña; la pianista Natalia Kuchaeva; el clarinetista Iván Cuervo, y el oboísta Lucas Macías, convirtiendo Avilés, según la propia organización, en "capital de la música de cámara" durante una semana.

Tras la apertura, Camposagrado acogerá el 1 de septiembre obras de Ravel, Beethoven y Mozart, mientras que el día 2 sonarán Mozart y Shostakovich. El jueves 3, ya en la Casa de Cultura, llegará La Gala virtuosa, una de las propuestas más singulares: "El público no sabrá hasta que empiece el concierto las obras que se van a interpretar". El viernes 4 será el turno de Smetana y Brahms, y la clausura, el sábado 5, incluirá piezas de Dohnányi y Mendelssohn.

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Los abonos, con un precio de 80 euros, estarán disponibles desde mañana viernes 10 de julio, a las 12.00 horas, en www.avilesmusica.es, mientras que las entradas individuales, a 16 euros, podrán comprarse desde el 20 de julio. Además, durante la semana del festival los artistas impartirán clases magistrales gratuitas en el Conservatorio Municipal Julián Orbón con el objetivo de "promover la excelencia en las nuevas generaciones de músicos".