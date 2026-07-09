Un escrache irrumpe en la Bienal Climática para denunciar la contaminación de ArcelorMittal: "Están fumigando a la población con beceno, los datos ambientales no mienten"

"Están fumigando a la población con beceno, los datos ambientales no mienten". Con esa acusación arrancó este jueves el escrache que interrumpió durante varios minutos la primera de las mesas de debate de la Bienal Climática de Avilés, celebrada en el parque de Ferrera. La protesta comenzó justo después de la primera intervención del consejero delegado de ArcelorMittal Asturias, Philippe Meyran, cuando una mujer pidió la palabra fuera del turno de preguntas y, sin esperar la autorización del moderador, se dirigió directamente al máximo responsable de la siderúrgica para recriminarle la contaminación que, a su juicio, genera la planta, especialmente en Gijón. La intervención sorprendió tanto a los ponentes como al público y obligó a detener temporalmente el desarrollo del acto.

A continuación, varios de los asistentes que formaban parte de la protesta se levantaron de sus asientos mostrando carteles con el lema "Arcelor Mortal", un juego de palabras con el nombre de la compañía con el que denunciaban el impacto ambiental de la actividad industrial. El moderador del debate, Gonzalo Sáenz, trató de rebajar la tensión y pidió calma para poder continuar con la sesión, aunque durante esos instantes se produjo algún cruce de palabras entre los presentes y los participantes de la mesa. También intervino la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien recordó que las reivindicaciones planteadas se referían a una problemática de Gijón y defendió el trabajo que, según señaló, se viene realizando desde hace años en la ciudad avilesina en materia de mejora ambiental y transformación industrial.

Tras varios minutos de tensión, el ambiente se fue serenando y el debate pudo reanudarse con normalidad. Ya durante el turno de preguntas, y con un tono mucho más sosegado, volvió a salir a relucir la cuestión de las emisiones y de la calidad del aire. Fue entonces cuando Philippe Meyran respondió directamente a las inquietudes planteadas por los manifestantes y tendió la mano al diálogo. "Estoy dispuesto a mantener una reunión con ustedes para hablar de estas preocupaciones", trasladó el responsable de ArcelorMittal Asturias, en un intento de reconducir la situación y abrir una vía de comunicación con el colectivo.

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El ofrecimiento fue respaldado por los organizadores de la Bienal Climática, que insistieron en que precisamente uno de los objetivos del encuentro pasa por generar espacios de diálogo donde puedan confrontarse posiciones diferentes desde el respeto. La protesta quedó así en un paréntesis dentro de una jornada centrada en la descarbonización, aunque sirvió para evidenciar que el debate sobre el futuro de la industria, la contaminación, la calidad del aire y su convivencia con la ciudadanía sigue despertando una importante sensibilidad social, especialmente en los territorios industriales afectados por la actividad de ArcelorMittal.