Un hombre de 70 años se rompe el tobillo al caer en un pedrero en Luanco y termina evacuado en helicóptero

Un hombre de 70 años ha sido evacuado este jueves en helicóptero al Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés tras lesionarse en un tobillo al sufrir una caída en los pedreros de Aramar, en Luanco, concejo de Gozón.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el aviso se recibió a las 08.54 horas. El propio afectado alertó al 112 indicando que se había caído y que creía haberse roto un tobillo. El hombre se encontraba acompañado por otra persona en una zona sin acceso rodado.

El Centro de Coordinación de Emergencias movilizó al Grupo de Rescate del SEPA con el helicóptero medicalizado y a una dotación de Bomberos del parque de Avilés. También fueron alertados el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), la Policía Local y la Guardia Civil.

Los agentes de la Policía Local fueron los primeros en llegar al lugar y señalizaron la zona para facilitar la intervención del helicóptero. Posteriormente, los bomberos colaboraron en la evacuación del herido hasta la aeronave mediante una operación de grúa.

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Según el SAMU, el hombre fue trasladado al Hospital Universitario San Agustín para la realización de pruebas complementarias y valoración médica. El rescate concluyó a las 10.13 horas con la llegada del helicóptero al centro hospitalario.