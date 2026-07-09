El PP de Avilés critica la suspensión del concurso de ganado de San Agustín: "Han encontrado la excusa perfecta para acabar con el certamen más antiguo de España"

“El Ayuntamiento de Avilés ya ha encontrado la excusa perfecta para acabar con el certamen más antiguo de España”. De esta manera, la portavoz del Partido Popular en el Consistorio, Esther Llamazares, acompañada del diputado regional Luis Venta Cueli, criticó este jueves la decisión de cancelar la 142.ª edición del certamen de ganado de San Agustín. La suspensión se justifica siguiendo las indicaciones del Principado contra la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica infecciosa que afecta al ganado bovino y se transmite principalmente por insectos.

Llamazares propone “transformar esos mercados para tener un contenido extraordinario, generar ingresos y ayudar a los ganaderos”. Además, añade que las excusas son “débiles” y que incluyen “alguna mentira”. Según la portavoz municipal, no existe un consenso total entre todas las partes, pese a que la concejala de Mercados, Raquel Ruiz, lo aseguró. Además, pide al Gobierno que publique las informaciones y responda a los “correos directos que nunca han contestado”.

La portavoz destaca otras alternativas, como mantener el concurso de asturcones y de otras razas autóctonas, ya que lo considera “algo fundamental para mantener nuestras tradiciones”. Añade que “vamos a pedir, mover y hacer las peticiones tantas veces como sea necesario”.

En la comparecencia también se encontraba Luis Venta Cueli, quien respaldó las palabras de su compañera y calificó al socialismo asturiano y al Ayuntamiento de Avilés de ser “antiganadero”. El Gobierno ha suspendido todas las celebraciones de certámenes de vacuno hasta el 31 de julio. Este certamen, sin embargo, estaba previsto para el 25 de agosto, aunque se ha decidido mantener las precauciones por prevención. Como destacó Venta Cueli: “esto es no ocuparse del sector ganadero”.

En otras provincias, como Lugo o León, estas celebraciones se han seguido celebrando sin ningún tipo de restricción y, además, Cueli aprovechó para recordar que están entrando animales con esta enfermedad todos los días en el Principado. Finalmente, recalcó que el socialismo de Avilés “se quita de encima un concurso de 140 años” y se suma a la tendencia de “poner una traba” para que no haya ningún tipo de concurso en toda la región.