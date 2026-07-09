El Principado invertirá 3,5 millones en la reforma integral del centro de salud de Luanco

El centro de salud de Luanco se convertirá en el principal estandarte de un ambicioso plan de reforma integral y eficiencia energética impulsado por el Principado. Con una inversión de 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, estas instalaciones centran la actuación de mayor presupuesto y envergadura de un programa que movilizará 26,7 millones de euros para 24 centros de atención primaria de veinte concejos. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, confirmó que la actuación ya se encuentra en fase de supervisión técnica con vistas a iniciar en las próximas semanas la licitación pública de los trabajos.

Saavedra remarcó que la obra consiste en una gran modernización del edificio. "Estamos ante un proyecto muy ambicioso", señaló para después detallar: "Estamos en pleno verano y cada vez es más evidente que los edificios sanitarios tienen que estar preparados para responder mejor a las nuevas condiciones climáticas". La consejera de Salud quiso aclarar que la reforma del centro de salud de Luanco "no solo se centrará en el ahorro de energía, que también, sino de garantizar espacios más confortables, más seguros y más adecuados para pacientes y usuarios".

El proyecto arquitectónico elaborado por Jesús Menéndez permitirá adaptar a las necesidades asistenciales del siglo XXI un edificio que fue construido en los años noventa del siglo pasado. La reorganización de la distribución interior de las instalaciones de Luanco conllevará la ampliación del tamaño de las consultas médicas y de enfermería, al pasar de 14 a superar los 17 metros cuadrados. Además, la consulta de la matrona pasará a contar con un aseo independiente y la sala de preparación al parto estará completamente separada de la zona de consulta médica habitual.

La reforma planteada por Jesús Menéndez incidirá sobre la envolvente térmica del edificio mediante la instalación de una moderna fachada ventilada. Además, serán sustituidas las carpinterías exteriores por perfiles de aluminio equipados con rotura de puente térmico y triple vidrio, al tiempo que se incorporará un robusto aislamiento en la cubierta y se renovará por completo la cubierta ligera existente en la actualidad. El consumo eléctrico se reducirá ostensiblemente gracias a la sustitución de las luminarias actuales por tecnología LED de alta eficiencia y la colocación estratégica de sensores de presencia en pasillos, zonas de distribución común y baños.

El confort térmico interior se garantizará sustituyendo las antiguas bombas de calor por equipos de última generación de mayor rendimiento y menor consumo, apoyados por dos unidades de tratamiento de aire de gran capacidad y un sistema eléctrico de emergencia que evitará la interrupción de la actividad asistencial en caso de apagón. En cuanto a la accesibilidad universal, el diseño contempla adaptar por completo los itinerarios internos, las salas de espera, el mobiliario y los accesos desde el exterior, incluyendo un aseo especial adaptado para pacientes ostomizados.

Esta ambiciosa intervención ha despertado diversas opiniones entre los usuarios de Luanco. Los vecinos Covadonga González y su hijo Pelayo Fernández valoraron positivamente la reforma de la infraestructura, aunque matizaron con contundencia: "lo que falta es una mejor atención médica". Por su parte, Pepe Granda, Carmen Pérez y Gloria Pérez, vecinos de Bustio, celebraron también la gran inversión de más de tres millones para el centro de salud de Luanco.

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Para compaginar las obras con la atención sanitaria diaria en un centro como el de Luanco, la Consejería de Salud tiene la intención de ejecutar la reforma por partes, aunque si fuera necesario "se buscaría una ubicación alternativa temporal" para mantener el servicio médico. Finalmente, Saavedra recordó que tener listos los proyectos antes de que termine el año situará a Asturias en ventaja para captar fondos adicionales del programa de rehabilitación energética de edificios sanitarios nacional y europeo.