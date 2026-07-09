El taichi equilibra a las personas mayores en Avilés: "Es meditación en movimiento"

El taichi también es para personas mayores. Un ejemplo: este miércoles, en el parque biosaludable de Versalles, un nutrido grupo de personas con los cincuenta ya cumplidos se pusieron a las órdenes del instructor José Luis Monforte. Esta iniciativa depende de la concejalía de Ciudad Saludable que depende de Ana Suárez Guerra. “Todos los veranos, la concejalía nos invita a colaborar con ellos”, explicó el "profe" de taichi entre ejercicio y ejercicio.

Además, cada vez son más los barrios de la ciudad que se suman a este proyecto: en Valliniello, Llaranes, Versalles, La Luz y La Carriona las personas mayores ya pueden poner cuerpo y mente al día con las clases de Monforte. Cuando éste era joven sufrió una lesión de rodilla que le llevó a abandonar su carrera como corredor de fondo, por lo que motivado por la curiosidad hacia la cultura china comenzó en este deporte. Hoy en día es dueño del centro “Empower” en Avilés y colabora con el Ayuntamiento en este tipo de iniciativas. “El taichí es una forma de meditación en movimiento y se podría decir que es mindfulness en movimiento”, precisó.

Las prácticas se realizan en una zona verde bajo un árbol en este parque de Versalles, donde minutos antes de las 12.30, la gente iba llegando. “Venimos de caminar y ahora vamos a hacer taichí”, comentaba Joana Morillo, quien acompañada de Manuela Flores, Sofía Macías y María Isabel Alcalá no duda en realizar un paseo matutino a modo de "calentamiento" antes del taichi.

Entre sus participantes, destacaba el único hombre del grupo, Alberto Sabando. Este enfatizó la importancia que el arte marcial tiene en la salud: “Es muy importante, tanto a nivel físico como a nivel emocional”, recalcó. "Es un ejercicio lento y de relajación, por lo que ejercitas la paz interior”, agregó. Una vez que llegan a sus casas notan los cambios tras las sesiones como bien destacó Joana Morillo: “Esos movimientos normalmente no los hacemos, pero al trabajar los músculos luego te quedas como flotando”.

El propio José Luis Monforte enfatizó en los diferentes beneficios que el taichi genera gracias a sus variadas posiciones: “Es un ejercicio cuerpo-mente, no solo vamos a mejorar la salud de las articulaciones, el equilibrio o la fuerza muscular, sino que también vamos a mejorar el bienestar emocional”, subrayó.

El Ayuntamiento de Avilés compartió la publicación en su página web y en sus redes sociales, pero algunas participantes se enteraron de otra manera: “Gracias al boca a boca, salió, no sé quién lo puso en el WhatsApp y ya nos enteramos”, comentó Flores. Asimismo, tanto sus participantes como el profesor destacaron el activo papel que el Ayuntamiento tiene al fomentar todo este tipo de actividades de carácter deportivo tanto en estos meses de verano como en el propio invierno, donde muchas de ellas esperan que lleguen las caminatas con monitora. El taichi es salud en Avilés.