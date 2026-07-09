Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Tres detenidos en Avilés por un atraco violento a un bar de Villalegre que acabó con un coche calcinado

Uno de los arrestados ingresa en prisión provisional mientras la Policía vincula a los sospechosos con más delitos recientes en la ciudad

Coche de la Policía Nacional.

Coche de la Policía Nacional. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pelayo Méndez

Avilés

La Policía Nacional ha detenido en Avilés a los presuntos autores de un robo con violencia cometido el pasado 27 de junio en un establecimiento hostelero del barrio de Villalegre, un asalto que dejó a varios trabajadores heridos y que ha acabado, por ahora, con uno de los arrestados en prisión provisional.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, cuando dos individuos entraron en el local y agredieron violentamente a los empleados para hacerse con la recaudación. Las víctimas precisaron asistencia sanitaria por las lesiones sufridas durante el robo.

Durante la fuga, los sospechosos sustrajeron el vehículo de uno de los trabajadores, que apareció posteriormente incendiado. Según la investigación, ese intento de eliminar pruebas no impidió a los agentes recopilar numerosos indicios determinantes para identificar a los implicados.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Avilés

Las pesquisas permitieron detener a los dos presuntos autores y también a un tercer implicado, al que se atribuye haber colaborado en la huida. Dos de los arrestados cuentan con antecedentes policiales por distintos hechos delictivos. La causa continúa abierta. Los investigadores atribuyen a los detenidos su presunta participación en otros delitos cometidos en fechas próximas en Avilés y no descartan nuevas detenciones relacionadas con este violento episodio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Consumo de drogas, faltas de respeto y música a todo volumen: los vecinos de Luanco estallan por el presente del Gayo
  2. Muere a los 48 años el compositor castrillonense Ernesto Paredano, autor de bandas sonoras para cine y teatro
  3. Evacuan en helicóptero a una mujer de Castrillón desaparecida durante la madrugada
  4. Habla el bañista al que salvaron los socorristas de Salinas: 'Esta es tu última singladura, Felixín
  5. Final feliz en Castrillón: localizan al octogenario desaparecido anoche en una zona boscosa, próxima a la finca donde se le había perdido la pista: "Se oían voces"
  6. Los socorristas reaniman a un hombre que sufrió una parada cardiaca en una playa de Castrillón
  7. Rescatan a una mujer herida tras salirse de la vía y volcar su coche en Castrillón
  8. Come cuatro cogollos de marihuana, empuja a un agente, huye y cae en un maizal: dos detenidos en una de las fiestas de prao más grandes de Asturias

Tres detenidos en Avilés por un atraco violento a un bar de Villalegre que acabó con un coche calcinado

Tres detenidos en Avilés por un atraco violento a un bar de Villalegre que acabó con un coche calcinado

Un hombre de 70 años se rompe el tobillo al caer en un pedrero en Luanco y termina evacuado en helicóptero

Un hombre de 70 años se rompe el tobillo al caer en un pedrero en Luanco y termina evacuado en helicóptero

Los vecinos de Las Vegas exigen que el derribo de la Casa de Postas se extienda al resto de edificios abandonados

Los vecinos de Las Vegas exigen que el derribo de la Casa de Postas se extienda al resto de edificios abandonados

Lourdes Luzán cuelga la bata en Luanco después de más de 40 años cuidando la salud de miles de asturianos: "Es el momento perfecto, se lo merece"

Lourdes Luzán cuelga la bata en Luanco después de más de 40 años cuidando la salud de miles de asturianos: "Es el momento perfecto, se lo merece"

El taichi equilibra a las personas mayores en Avilés: "Es meditación en movimiento"

El taichi equilibra a las personas mayores en Avilés: "Es meditación en movimiento"

El Celsius dispara la demanda turística en la comarca de Avilés, ya sin plazas hoteleras

El Celsius dispara la demanda turística en la comarca de Avilés, ya sin plazas hoteleras

Rafael González, portavoz de Vox en Castrillón: "Estamos preparados para asumir más responsabilidades en el Ayuntamiento"

Rafael González, portavoz de Vox en Castrillón: "Estamos preparados para asumir más responsabilidades en el Ayuntamiento"

El veto al estacionamiento nocturno en las zonas verdes de Pablo Laloux divide a vecinos y visitantes de Salinas

Tracking Pixel Contents