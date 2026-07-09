Tres detenidos en Avilés por un atraco violento a un bar de Villalegre que acabó con un coche calcinado
Uno de los arrestados ingresa en prisión provisional mientras la Policía vincula a los sospechosos con más delitos recientes en la ciudad
La Policía Nacional ha detenido en Avilés a los presuntos autores de un robo con violencia cometido el pasado 27 de junio en un establecimiento hostelero del barrio de Villalegre, un asalto que dejó a varios trabajadores heridos y que ha acabado, por ahora, con uno de los arrestados en prisión provisional.
Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana, cuando dos individuos entraron en el local y agredieron violentamente a los empleados para hacerse con la recaudación. Las víctimas precisaron asistencia sanitaria por las lesiones sufridas durante el robo.
Durante la fuga, los sospechosos sustrajeron el vehículo de uno de los trabajadores, que apareció posteriormente incendiado. Según la investigación, ese intento de eliminar pruebas no impidió a los agentes recopilar numerosos indicios determinantes para identificar a los implicados.
Las pesquisas permitieron detener a los dos presuntos autores y también a un tercer implicado, al que se atribuye haber colaborado en la huida. Dos de los arrestados cuentan con antecedentes policiales por distintos hechos delictivos. La causa continúa abierta. Los investigadores atribuyen a los detenidos su presunta participación en otros delitos cometidos en fechas próximas en Avilés y no descartan nuevas detenciones relacionadas con este violento episodio.
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