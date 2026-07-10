Asturias lanza ayudas de 600.000 euros para modernizar la flota pesquera y atraer jóvenes

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) la convocatoria de ayudas para modernizar la flota pesquera y facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad. La línea cuenta con un presupuesto de 600.000 euros distribuido en dos anualidades: 300.000 euros para este ejercicio y otros 300.000 euros para 2027. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de julio.

Estas subvenciones tienen como objetivo reforzar la competitividad, la sostenibilidad y la seguridad de la flota pesquera asturiana, al tiempo que favorecen el relevo generacional en un sector estratégico para el litoral del Principado.

En el apartado de inversiones en buques pesqueros, podrán financiarse actuaciones destinadas a mejorar las condiciones laborales y de seguridad a bordo, incrementar la eficiencia energética y contribuir a la mitigación del cambio climático, sustituir o modernizar motores, así como incorporar mejoras relacionadas con el valor añadido de las capturas, la economía circular y la seguridad alimentaria.

La convocatoria incluye también una línea específica de ayuda inicial para jóvenes pescadores, con el fin de facilitar su incorporación profesional al sector y garantizar su continuidad.

En cifras

De acuerdo al censo del Ministerio de Agricultura y Pesca de 2025 constan 254 embarcaciones en la región (248 en el caladero nacional y seis, en el comunitario) frente a las 261 de 2024. Si se dibuja un horizonte temporal más amplio, en 1985 había en los puertos asturianos 730 barcos censados. La flota asturiana representa el 3 por ciento del total nacional (8.432 buques).

Los datos no son mejores en Avilés, principal plaza pesquera del Principado: la villa ha pasado de tener 44 barcos registrados en 2007 a 36 en 2011 y 19 en 2023, según la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos (SADEI). En Gozón, por poner otra cifra, el número de embarcaciones, sumando las de Luanco y Bañugues, es actualmente de 24, diez menos que en 2003. En San Juan de la Arena, principal puerto angulero del país, hay veinte. En conclusión: cada vez hay menos barcos pesqueros y menos marineros en Asturias.