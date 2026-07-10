Avilés apuesta por el deporte hasta en verano: el Quirinal, lleno por los diferentes campus de los clubes de la ciudad

La pista de atletismo del Quirinal está, durante el verano, llena de diferentes balones: rugby, baloncesto, fútbol... El ambiente que se escucha desde las gradas recuerda al de las grandes competiciones. Sin embargo, durante estos días no hay campeonatos en la ciudad. ¿Los culpables? Los cientos de niños que, aprovechando las vacaciones escolares, se animan a participar en los campus que los diferentes clubes de la ciudad preparan para estas semanas. Las iniciativas, además de ayudar a que los padres tengan entretenidos a sus hijos, sirven para que los propios clubes se den a conocer y, de cara a la próxima campaña, puedan nutrir sus canteras. “Es muy importante que los niños pasen el verano haciendo deporte”, coinciden los monitores, que durante estos días se especializan en modalidades completamente diferentes.

Uno de los que mayor tirón tiene es el del Belenos. “Esta semana tenemos cerca de 90 niños, llevamos unos días con mucha afluencia de gente”, apunta Manuel Cao, responsable del campus. Él, de pequeño, también asistió a esta actividad y, a partir de ese verano jugando al rugby, terminó enganchándose al deporte. Ahora, además de supervisar todo lo que se hace durante estas semanas, también juega en el primer equipo del club. “Este tipo de campus no solo son importantes por la parte económica, también ayudan a la hora de hacer captación de niños y que acaben yendo a la escuela del club. Para un deporte como el rugby, poco conocido, es clave”, señala el corverano.

Manuel Cao / Miki López / LNE

El Belenos aprovecha el verano para acercar el rugby

Al estar organizado por el Belenos, el rugby tiene un papel protagonista durante la semana, aunque “aquí hacemos todo tipo de deportes”. “Atletismo, fútbol, balonmano... E incluso, con el calor que hace últimamente, hacemos actividades con agua”, explica Cao, que reconoce que a varios de los niños “les parece un poco complicado, pero luego se lo pasan pipa”. “Ojalá haya muchos que hagan como yo y sigan con nosotros”, desea.

Uno de los campus que se estrena este verano es el de La Curtidora y el ADBA, que se unen para sacar adelante esta iniciativa. “Este año íbamos un poco a ciegas, no sabíamos qué esperar, pero la respuesta ha sido muy buena. Los padres han confiado en nosotros y cada semana vemos cómo se apuntan más niños. Empezamos con 15 o 20 y ahora tenemos 40”, indica Jaime Díaz, que destaca la importancia de “motivar a los niños para que hagan deporte”. “A nivel económico, siendo el primer año, no supone tanto beneficio, pero todo lo que se pueda aportar es bienvenido. Lo importante es que los niños pasen un buen rato y se diviertan”, subraya.

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“Nosotros tocamos todos los deportes, aunque damos un poco más de importancia a lo nuestro, que es el baloncesto y el voleibol”, comenta Díaz. Además, el aumento de participantes les permite tener más opciones de cara a plantear actividades. “Hacemos guerras de agua o partidos de hockey”, revela el avilesino. A pesar de estar en verano, Avilés no olvida que el deporte es uno de los puntales de la ciudad.