Avilés reivindica la experiencia laboral: las empresas ponen en valor la contratación de mayores de 45 años

La edad ya no tiene por qué ser una barrera para regresar al mercado laboral. Ese fue el mensaje central de la jornada celebrada este viernes por la mañana en el Espacio Maqua de Avilés, donde una treintena de participantes tomó parte en una actividad organizada por la Cámara de Comercio de Avilés dentro del programa 45+. La iniciativa está dirigida a personas desempleadas de entre 45 y 60 años y busca mejorar su empleabilidad mediante orientación profesional, formación, contacto directo con empresas y acceso a nuevas oportunidades laborales.

La cita permitió a los asistentes conocer de primera mano las necesidades actuales de las compañías y las ofertas gestionadas por varias empresas de trabajo temporal. En la mesa redonda participaron representantes de Grupo Eulen, Eurofirms, Imán Temporing, Nortempo y Randstad, antes de un café de trabajo concebido como espacio de networking. El encuentro puso el foco en un mercado que, pese a las dificultades existentes, comienza a valorar cada vez más la estabilidad, la madurez, el compromiso y la experiencia acumulada por los profesionales de mayor edad.

Susana Martínez, representante de Grupo Eulen, defendió que las empresas están revisando algunos de sus prejuicios sobre la contratación de trabajadores veteranos. "Pensábamos que la gente joven iba a ser más barata y más flexible, pero el mercado nos dice lo contrario", señaló. A su juicio, existe "un problema muy grande de compromiso y rotación", una circunstancia que está cambiando las prioridades de muchas compañías.

También incidió en esa cuestión Natan Fernández, presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio de Avilés, quien sostuvo que buena parte de las dificultades parte de una percepción equivocada. "Es una barrera psicológica", explicó. Fernández destacó que "hay muchas empresas que buscan gente con experiencia y calma", aunque reconoció que en Avilés persisten obstáculos importantes, especialmente en los sectores industriales, donde la transformación tecnológica está modificando los perfiles profesionales demandados.

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La digitalización fue, precisamente, otro de los grandes ejes de la jornada. El programa incluyó un taller sobre inteligencia artificial impartido por Luis Collado, responsable de Google News España, además de una mesa coloquio sobre el aprendizaje adquirido a lo largo de la vida profesional, dirigida por Camino Villa y presentada por la periodista y documentalista Beatriz Torija. "La digitalización es un problema para la franja de edad, estamos en un momento de cambio total", advirtió Fernández. La sesión concluyó con preguntas del público y con una llamada a convertir la trayectoria profesional en una ventaja competitiva, no en un lastre.