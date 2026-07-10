Avilés se viste de gala para el Rally Histórico en su edición de oro

Llegó el día más esperado para los amantes del motor: Avilés acoge desde anoche y hasta hoy, sábado, una de las citas más señaladas en el calendario de la ciudad en el ámbito automovilístico, el Rally Avilés Histórico que, además, cumple su 50º aniversario. La edición de este año cuenta con 74 participantes inscritos, estando entre ellos los líderes de las distintas clasificaciones del Campeonato de España de Rallyes Históricos.

Los actos de inauguración del Rally comenzaron ayer pasadas las 20.00 horas en el parque del Muelle, donde se citaron los participantes para realizar la salida oficial bajo la mirada atenta de la estatua de Pedro Menéndez. Pese al partido de España frente a Bélgica a las 21.00 horas, numerosos avilesinos, junto a llegados de otras partes de Asturias y España, se dieron cita para presenciar uno de «los mejores eventos de la ciudad» en palabras del público allí presente. En las calles rugían los motores entre algarabía del público, que se contaba por decenas.

Los participantes en el Histórico de Avilés son llegados de varias partes del mundo, como por ejemplo el piloto francés Chrétien Lantres y su mujer Marie Lantres, quienes destacaron que Avilés «es una ciudad preciosa». Valoraron también el trabajo de la organización del Rally:«Es muy buena y se supera en cada edición». Del territorio nacional, el piloto Miguel Ángel Almirón, procedente de Madrid, esperaba tener suerte y un día sin lluvia para competir:«No tener gomas de agua», confesaba.

De Oviedo procede Gustavo Almijar, que ya es un veterano en la prueba. Por parte del público, aparte de ciudadanos avilesinos, también se dejaron ver turistas y segundos residentes en Asturias, como Arturo Gil, madrileño veraneante en el Principado, que aseguraba que a los pequeños de la familia les «encanta» poder ver los coches además de «ser una gozada» poder ver los coches en el mismo parque. El parque del Muelle se transformó así en una especie de boxes para vehículos clásicos que hicieron las delicias de los amantes del motor.

La cita llega en un momento clave del calendario de esta temporada, situando a Avilés como una de las pruebas más decisivas, ya que la edición de la Villa del Adelantado inaugura la segunda mitad del campeonato. En total, la clasificación depende de seis pruebas, restando a Avilés dos más, el Rallye Rías Atlas Histórico en A Coruña y el Rallye Orvecame Isla de Tenerife Histórico, en la isla canaria.

La organización de la competición corre a cargo de Escudería Avilesina y cuenta con una única etapa este sábado en la que tendrán 311 kilómetros a recorrer, de los cuales 113 son cronometrados. Los kilómetros se realizarán en cuatro etapas diferentes, en las que se realizarán dos pasadas por cada uno de los tramos. Los trayectos son Serín-Tamón y Solís-Llanera en turno de mañana, mientras que por la tarde se realizarán los tramos de La Peral-Santoseso y Grado-La Mortera. Durante la jornada sabatina, pues, volverán a rugir los motores de un rally que celebra sus bodas de oro quemando rueda por las calles de Avilés.