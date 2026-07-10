El Ayuntamiento de Avilés reparará el firme de la calle Fuero con un desembolso de 44.891 euros
El gobierno local ha adjudicado las obras a Mevals Proyectos y Construcciones, por un periodo de dos meses, abarcando 150 metros de longitud
Pablo Vázquez Alonso
El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado a la empresa Mevals Proyectos y Construcciones un contrato menor por importe de 44.891 euros para llevar a cabo los trabajos de reparación del fondo de saco de la calle Fuero de Avilés, en el barrio de El Quirinal. La actuación responde, como indica el Ayuntamiento de Avilés en nota de prensa, al desgaste propio del pavimento por el uso habitual, como así también por el deterioro de las superficies de hormigón, lo que hace necesaria una renovación con el fin de dar seguridad y fluidez en el tráfico.
El proyecto contempla cuatro actuaciones a realizar, empezando por la renovación del firme y una nueva capa de solera de hormigón en toda la superficie, con un espesor mínimo de 15 cm. Por último, se actuará en todos los hundimientos o deformaciones del suelo, junto también con reconstrucciones en los accesos a las viviendadas, además de renovar la pintura vial.
Dado que el pavimento del vial ha sido ya objeto de reparaciones en anteriores ocasiones, desde el Ayuntamiento de Avilés precisan que esas intervenciones fueron puntuales y de carácter de mantenimiento, pero ahora es necesario una actuación más profunda en algunos tramos.
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