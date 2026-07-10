La costera del bonito en Avilés supera ya el medio millón de kilos subastados desde el inicio de la campaña

La costera del bonito en la rula de Avilés ha logrado romper la barrera del medio millón de kilos subastados en lo que va de campaña, que comenzó el pasado día 1 de junio. Así lo ha confirmado el gerente de la rula avilesina, Ángel Muñoz, que ha hecho un balance muy positivo de la evolución de las capturas tras un arranque que se presentó más complicado de lo habitual.

"La costera de bonito este año empezó más retrasada que otros años", ha reconocido Muñoz, explicando que las primeras semanas se caracterizaron por registrar "pocas capturas". Sin embargo, el panorama ha cambiado de forma radical en las últimas jornadas: "Estas se van animando a lo largo de estos días. Ha sido una buena semana".

El inicio de la costera comenzó el 1 de junio con la subasta en el puerto avilesino de 3.500 kilos del túnido capturado en aguas de las islas Azores por los pesqueros "Goienkale" y "María Digna Dos". La costera comenzó además con un precio de venta de récord, la primera tina, que fueron 89,5 kilos, fue pagada a 398 euros por cada mil gramos, una cifra que supuso más del triple de la registrada el pasado año en la primera

Un ejemplo de la "buena semana" de capturas y, por lo tanto, de subastas en la lonja avilesina ha sido la última jornada en la que se han vendido más de 100.000 kilos. Tal cantidad de túnido, ha permitido a la rula superar con creces el medio millón de kilos durante lo que va de costera, todo en cuarenta días desde la primera subasta. La última rula ha permitido propulsar el cómputo global de la temporada del "rey" del verano. "Ya pasamos del medio millón de kilos de bonito rulados esta costera", celebró el gerente.

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Con estas cifras sobre la mesa, Ángel Muñoz ha subrayado que se están viviendo "unos días buenos" que benefician de forma directa a toda la cadena del sector pesquero y comercial. Según el gerente de la rula, este buen ritmo de trabajo está resultando muy satisfactorio "tanto para los pescadores como para la lonja, los compradores y el consumidor final". Precisamente, sobre este último eslabón, Muñoz ha destacado que será "el que va a disfrutar este producto de tan buena calidad a lo largo de estos días".