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Detienen a un hombre que entró en la casa de un avilesino de 80 años y le hizo un "mataleón" para robarle

El detenido, de 53 años, cuenta con un amplio historial delictivo y ya ha ingresado en prisión preventiva

Archivo - La Policía Nacional

Archivo - La Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

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E. M. Ch.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Avilés a un hombre de 53 años como presunto autor de un violento robo con fuerza en un domicilio. El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes policiales por hechos similares, accedió a la vivienda mediante el método del escalo y agredió brutalmente a la víctima, un anciano de 80 años.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo, 5 de julio, en el barrio avilesino de El Pozón. El asaltante trepó hasta una de las ventanas del inmueble para acceder a su interior. Una vez dentro, abordó a la víctima —una persona de avanzada edad y salud frágil— y la inmovilizó por la espalda empleando la peligrosa técnica del 'mataleón', que consiste en estrangular a la persona hasta reducirla o hacerle perder el conocimiento. Tras anular la capacidad de defensa del anciano, le sustrajo la cartera con documentación y dinero en efectivo. Debido a la violencia del ataque, la víctima tuvo que ser trasladada a un centro médico para ser asistida de las lesiones sufridas.

La investigación se inició de inmediato y, gracias a las declaraciones de la propia víctima y de varios testigos, los agentes lograron identificar plenamente al sospechoso. La detención se materializó en la tarde del pasado lunes, 6 de julio, en un operativo conjunto en el que colaboraron agentes de la Policía Local de Avilés.

Un criminal reincidente y especializado

El detenido es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad. En su historial constan un total de 47 detenciones previas: 22 por parte de la Policía Nacional y 25 por la Guardia Civil. Muchos de estos casos corresponden a robos con violencia de naturaleza idéntica, lo que demuestra una alta especialización en asaltar a colectivos vulnerables, principalmente personas ancianas o bajo los efectos del alcohol. De hecho, en lo que va de mes ya había sido detenido por un delito similar, mostrando siempre una extrema violencia en sus acciones.

Además, en el momento de su detención, el hombre se encontraba encartado en un caso de violencia de género tras haber quebrantado una orden de alejamiento en vigor dictada por el Juzgado de la Plaza Cinco de Avilés.

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Tras ser puesto a disposición judicial, se ha decretado su inmediato ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias.

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