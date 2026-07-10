Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

La Grapa presenta su edición más ecléctica: cinco bandas de música negra para el 31 de julio y el 1 de agosto

La cita que será en el parque del Muelle ofrecerá el viernes los conciertos de Paul Val y "Sonido Gallo Negro" y el sábado, Grainne Duffy, "Freedonia" y "The Paisanians"

Actuación de John Nemeth y Malted Milk en la última edición de La Grapa.

Actuación de John Nemeth y Malted Milk en la última edición de La Grapa. / Mario Canteli

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Illán García

Illán García

Avilés

El festival La Grapa Black Music Festival vuelve a Avilés para despedir el mes de julio y dar la bienvenida a agosto y lo hará con su edición más ecléctica, aunque siempre bajo los parámetros de la música negra. La cita será en el parque del Muelle, un entorno ideal para bailar al ritmo de soul, blues, funk e incluso "psicodelia tropical" y los sonidos jamaicanos del reggae y el rocksteady. El cartel está formado por cinco bandas procedentes de Irlanda, Estados Unidos, México, Madrid y Asturias.

Los conciertos comenzarán a partir de las 21:00 horas. El dj Dani Allman, a la sazón promotor de este festival, será el encargado de abrir el festival. Lo hará con una selección musical de raíz afroamericana y en vinilo. Todo para abrir boca en una cita consolidada y que este año cumplirá su undécima edición.

La jornada del viernes 31 será la primera. Paul Val es una de las principales referencias de la nueva generación del soul estadounidense. El texano será el encargado de jugar con el rhythm & blues y el soul sureño y bebe de los grandes del soul, los inconmensurables Otis Redding y Sam Cooke. El concepto ecléctico de este año, que cada banda opte casi por un género de la música negra, llega a su punto álgido con los mexicanos "Sonido Gallo Negro". Tocan cumbia amazónica, rock psicodélico, sonidos afrolatinos y también surf y afrobeat. Su directo es arrollador.

Ya en agosto, el sábado 1, La Grapa contará con tres propuestas. El festival mantiene vivo su cartel internacional con la guitarrista irlandesa Grainne Duffy (Irlanda). La crítica habla de ella como una de las mejores seis cuerdas del blues contemporáneo, de su combinación explosiva y una técnica arrolladora que algunos especialistas en la materia consideran heredera de uno de los más grandes, Rory Gallagher. Los madrileños de "Freedonia" cogerán el testigo como referentes de un soul inspirado en aquellas melodías de los años sesenta y setenta, una marcada y potente sección de vientos y un gran juego de voces. Y de postre, los sonidos jamaicanos de la mano de los asturianos "The Paisanians" que suman a su espectáculo casi todos los sonidos de esa pequeña isla del Caribe que tiene el tamaño de Asturias. Tocarán ska, rocksteady y dub y prometen un baile constante desde principio a fin del espectáculo.

Este crisol de sonidos de raíz afroamericana tienen en común la calidad sonora, algo que representa a este festival que con sus más de diez años de vida se ha convertido no solo en un clásico del verano asturiano, sino también del estío asturiano.

Noticias relacionadas

La Grapa es además uno de los festivales que se han presentado al nuevo concurso municipal para el mes de agosto como ocurre con La Mar de Ruido y el festival folclórico internacional de música y danza. El Ayuntamiento de Avilés ha aportado una subvención de 48.900 euros dentro de las ayudas para festivales de San Agustín 2026.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Consumo de drogas, faltas de respeto y música a todo volumen: los vecinos de Luanco estallan por el presente del Gayo
  2. Muere a los 48 años el compositor castrillonense Ernesto Paredano, autor de bandas sonoras para cine y teatro
  3. Evacuan en helicóptero a una mujer de Castrillón desaparecida durante la madrugada
  4. Habla el bañista al que salvaron los socorristas de Salinas: 'Esta es tu última singladura, Felixín
  5. Final feliz en Castrillón: localizan al octogenario desaparecido anoche en una zona boscosa, próxima a la finca donde se le había perdido la pista: "Se oían voces"
  6. Los socorristas reaniman a un hombre que sufrió una parada cardiaca en una playa de Castrillón
  7. Rescatan a una mujer herida tras salirse de la vía y volcar su coche en Castrillón
  8. Éxito en el primer fin de semana del festival del bonito de Luanco: 'Vienen con muchas ganas de consumir el producto

La Grapa presenta su edición más ecléctica: cinco bandas de música negra para el 31 de julio y el 1 de agosto

La Grapa presenta su edición más ecléctica: cinco bandas de música negra para el 31 de julio y el 1 de agosto

IU acusa al PP de "negacionismo" y "oportunismo" por sus críticas a la cancelación del certamen ganadero de San Agustín

IU acusa al PP de "negacionismo" y "oportunismo" por sus críticas a la cancelación del certamen ganadero de San Agustín

El Ayuntamiento de Avilés reparará el firme de la calle Fuero con un desembolso de 44.891 euros

El Ayuntamiento de Avilés reparará el firme de la calle Fuero con un desembolso de 44.891 euros

Detienen a un hombre que entró en la casa de un avilesino de 80 años y le hizo un "mataleón" para robarle

Detienen a un hombre que entró en la casa de un avilesino de 80 años y le hizo un "mataleón" para robarle

La Chalana recibe el VII premio "Manzana Buena Mesa de la Mar" por su defensa de la sidra y el producto autóctono

La Chalana recibe el VII premio "Manzana Buena Mesa de la Mar" por su defensa de la sidra y el producto autóctono

Las ciudades industriales españolas conversan en la Bienal Climática de Avilés: "Lo más importante es que las transformaciones no paren nunca"

Las ciudades industriales españolas conversan en la Bienal Climática de Avilés: "Lo más importante es que las transformaciones no paren nunca"

La costera del bonito en Avilés supera ya el medio millón de kilos subastados desde el inicio de la campaña

La costera del bonito en Avilés supera ya el medio millón de kilos subastados desde el inicio de la campaña

Asturias lanza ayudas de 600.000 euros para modernizar la flota pesquera y atraer jóvenes

Asturias lanza ayudas de 600.000 euros para modernizar la flota pesquera y atraer jóvenes
Tracking Pixel Contents