La Grapa presenta su edición más ecléctica: cinco bandas de música negra para el 31 de julio y el 1 de agosto

El festival La Grapa Black Music Festival vuelve a Avilés para despedir el mes de julio y dar la bienvenida a agosto y lo hará con su edición más ecléctica, aunque siempre bajo los parámetros de la música negra. La cita será en el parque del Muelle, un entorno ideal para bailar al ritmo de soul, blues, funk e incluso "psicodelia tropical" y los sonidos jamaicanos del reggae y el rocksteady. El cartel está formado por cinco bandas procedentes de Irlanda, Estados Unidos, México, Madrid y Asturias.

Los conciertos comenzarán a partir de las 21:00 horas. El dj Dani Allman, a la sazón promotor de este festival, será el encargado de abrir el festival. Lo hará con una selección musical de raíz afroamericana y en vinilo. Todo para abrir boca en una cita consolidada y que este año cumplirá su undécima edición.

La jornada del viernes 31 será la primera. Paul Val es una de las principales referencias de la nueva generación del soul estadounidense. El texano será el encargado de jugar con el rhythm & blues y el soul sureño y bebe de los grandes del soul, los inconmensurables Otis Redding y Sam Cooke. El concepto ecléctico de este año, que cada banda opte casi por un género de la música negra, llega a su punto álgido con los mexicanos "Sonido Gallo Negro". Tocan cumbia amazónica, rock psicodélico, sonidos afrolatinos y también surf y afrobeat. Su directo es arrollador.

Ya en agosto, el sábado 1, La Grapa contará con tres propuestas. El festival mantiene vivo su cartel internacional con la guitarrista irlandesa Grainne Duffy (Irlanda). La crítica habla de ella como una de las mejores seis cuerdas del blues contemporáneo, de su combinación explosiva y una técnica arrolladora que algunos especialistas en la materia consideran heredera de uno de los más grandes, Rory Gallagher. Los madrileños de "Freedonia" cogerán el testigo como referentes de un soul inspirado en aquellas melodías de los años sesenta y setenta, una marcada y potente sección de vientos y un gran juego de voces. Y de postre, los sonidos jamaicanos de la mano de los asturianos "The Paisanians" que suman a su espectáculo casi todos los sonidos de esa pequeña isla del Caribe que tiene el tamaño de Asturias. Tocarán ska, rocksteady y dub y prometen un baile constante desde principio a fin del espectáculo.

Este crisol de sonidos de raíz afroamericana tienen en común la calidad sonora, algo que representa a este festival que con sus más de diez años de vida se ha convertido no solo en un clásico del verano asturiano, sino también del estío asturiano.

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La Grapa es además uno de los festivales que se han presentado al nuevo concurso municipal para el mes de agosto como ocurre con La Mar de Ruido y el festival folclórico internacional de música y danza. El Ayuntamiento de Avilés ha aportado una subvención de 48.900 euros dentro de las ayudas para festivales de San Agustín 2026.