IU acusa al PP de "negacionismo" y "oportunismo" por sus críticas a la cancelación del certamen ganadero de San Agustín

Izquierda Unida de Avilés respondió este viernes con dureza a las críticas del Partido Popular por la cancelación de la 142.ª edición del Certamen de Ganado de San Agustín. El concejal de la coalición Agustín Medina acusó a los populares de mantener una estrategia de "tierra quemada" y calificó de "negacionistas y falsas" las declaraciones realizadas por la portavoz municipal, Esther Llamazares, y el diputado regional Luis Venta Cueli. Ambos habían sostenido que el Ayuntamiento encontró "la excusa perfecta" para acabar definitivamente con la histórica cita avilesina.

Medina defendió que la suspensión cautelar constituye una decisión "sensata", adoptada por el Ayuntamiento de Avilés de acuerdo con los ganaderos y con el objetivo exclusivo de proteger a las reses frente a una posible infección por dermatosis nodular contagiosa. Según el representante de IU, el PP pretende desacreditar al Gobierno municipal al presentar una medida sanitaria y preventiva como un intento de eliminar el concurso. "Los criterios de prevención sanitaria no serían tenidos en cuenta y el concurso se celebraría, se contagie quien se contagie", reprochó al grupo popular.

El edil también recurrió a la historia reciente de la actividad ganadera en Avilés para responder a las acusaciones. Recordó que, durante el único mandato municipal del PP, entre 1995 y 1999, la ciudad perdió en favor de Pola de Siero el mercado semanal de terneros mamones, una actividad económica que, según señaló, estaba documentada desde 1769 y que durante décadas se desarrolló en espacios como El Carbayedo. Aquel mercado atraía a miles de reses y generaba negocio para transportistas, hoteles, restaurantes, veterinarios, comisionistas y tratantes.

Para Izquierda Unida, resulta por ello "un insulto a la inteligencia de los avilesinos" que el partido al que responsabiliza de la desaparición de aquella actividad semanal se presente ahora como defensor del sector por la suspensión temporal de una exposición anual. Medina contrapuso la pérdida definitiva del mercado de recría con una cancelación que, insistió, responde únicamente a criterios sanitarios y busca evitar posibles contagios y perjuicios económicos para las explotaciones participantes.

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El concejal cerró su respuesta acusando a los dirigentes populares de utilizar el futuro de la ganadería como arma política ante las próximas elecciones municipales. "Las afirmaciones catastrofistas sobre ganadería de la portavoz de un partido que está guapo para callar solo sirven para evidenciar el oportunismo y la baja catadura moral de quien las realiza", afirmó Medina, quien concluyó que "todo no vale" para intentar obtener rédito electoral con una medida vinculada a la protección de la cabaña bovina.