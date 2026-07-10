La Mofosa pone rumbo al Campeonato de España con una plaza para el mejor jinete de la edición

Luanco volverá a convertirse este mes de julio en uno de los grandes escaparates de la hípica del norte de España, pero esta vez con un incentivo especial: el mejor jinete de la Copa CDE conseguirá una "wildcard" que le dará acceso al Campeonato de España. Esa será una de las principales novedades del concurso hípico de La Mofosa, presentado este viernes en el Museo Marítimo de Luanco, y que reunirá a 130 participantes y alrededor de doscientos caballos en una edición que reforzará la proyección deportiva y turística del concejo.

La Sociedad Ecuestre de Luanco, presidida por Santiago Núñez, ultima ya los preparativos de una convocatoria que se desarrollará durante dos fines de semana consecutivos. La primera cita tendrá lugar del 17 al 19 de julio, coincidiendo con el tramo final de las fiestas del Carmen, mientras que la segunda se celebrará del 24 al 26 de julio. En ambas fechas se mantendrá el mismo formato, con un Concurso Nacional de Saltos de dos estrellas y pruebas destinadas a caballos jóvenes.

"Este año contaremos con 130 participantes y unos doscientos caballos", explicó Núñez, que confirmó la presencia de jinetes y amazonas procedentes de diferentes puntos del país. Además de los competidores asturianos, está prevista la llegada de deportistas de Castilla y León, Madrid y Cantabria, entre otras comunidades. La organización confía en que el certamen vuelva a consolidar a Luanco como una parada destacada del calendario ecuestre estival.

Competición, formación y veraneo deportivo

"Los objetivos son, en esencia, los mismos que han guiado el concurso durante los últimos años: ofrecer una competición deportiva de calidad y crear un ambiente agradable para que jinetes, equipos y público disfruten de su estancia en Luanco", señaló el presidente de la sociedad ecuestre. Núñez destacó especialmente la apuesta por los jinetes amateur, que encuentran en La Mofosa la posibilidad de combinar la competición con unos días de descanso. "Vienen a hacer lo que podríamos llamar un veraneo deportivo, en unas fechas en las que en otros puntos de España las altas temperaturas dificultan mucho la práctica de la hípica", añadió.

La organización también quiere reforzar el carácter formativo del certamen, tanto para los caballos jóvenes como para los deportistas de categorías inferiores. "En Asturias y en toda la cornisa cantábrica hay numerosas ganaderías que necesitan concursos en los que puedan ir desarrollando sus ejemplares y acumulando experiencia", explicó Núñez. El responsable del concurso subrayó, además, el valor de competir sobre hierba, una superficie cada vez menos habitual y que sigue estando presente en algunas de las grandes competiciones internacionales.

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, destacó durante la presentación la importancia del evento para el municipio. "Es una referencia del verano de Luanco y se celebra en un escenario único en el mundo. Estamos encantados con la organización", afirmó. El regidor elogió el trabajo de la sociedad ecuestre y aseguró que la celebración del certamen supone "un aliciente para el municipio" y permitirá disfrutar de "un espectáculo de primer nivel".

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El calendario de La Mofosa tendrá también protagonismo canino. Por segundo año consecutivo, el Collie Club de España y Xanastur han elegido Gozón como sede oficial de la Copa de España de la raza Shetland Sheepdog, que se celebrará el sábado 11 de julio, a partir de las 17.00 horas. El certamen reunirá a algunos de los mejores ejemplares y guías del país en pruebas de destreza, obediencia y agilidad, completando una programación que convertirá el recinto luanquín en un gran punto de encuentro familiar y deportivo durante buena parte del mes.