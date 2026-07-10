Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

"La montaña echará de menos a Anselmo": emotivo adiós a un montañero pionero en Avilés

Lleno en San Nicolás de Bari para despedir a "El cubano" de Rivero: "Un gran amigo, siempre alegre, positivo y folixero"

Asistentes al funeral de despedida del montañero Anselmo Menéndez.

Asistentes al funeral de despedida del montañero Anselmo Menéndez. / I.G

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Illán García

Illán García

Avilés

"La montaña echará de menos a Anselmo". Lo dice Luis Estéfano, montañero y amigo de Anselmo Menéndez, "El cubano", el alpinista y escalador avilesino fallecido el pasado miércoles. Con él subía al Aramo, cuando cerraba su tienda, Confecciones Menéndez, en la calle La Cámara, siendo ambos unos chavales. Lo cuenta a la puerta de San Nicolás de Bari, minutos antes del funeral de su colega, con el que también compartió estudios en los Agustinos. Allí se concentraron amigos, montañeros varios y vecinos de la calle Rivero, a la que Anselmo llegó siendo un niño desde Cuba. "Era un gran compañero, un gran montañero, un gran amigo", comenta José Antonio Bustamante. Y ahí está Kike Oltra, uno de los "discípulos de Anselmo".

Kike Oltra, también subió con Anselmo la segunda cima más alta de América, en Los Andes, el Nevado Ojos de Salado y también picos de Los Alpes y Pirineos. Lo cuenta emocionado, como le ocurrió a Carlinos que no quiso dar su apellido: "Le conozco desde hace sesenta años, por él empecé a salir a la montaña: hay personas que mueren y la gente las acaba olvidando, quien conoció a Anselmo no lo puede olvidar nunca y no solo en la montaña, también en la folixa, siempre estaba dispuesto a todo". Y no solo por su amor a la montaña, sino por su sonrisa perpetua, su afabilidad y su disposición siempre para echar una mano. "Era una bellísima persona, muy cariñoso, activo...", se emociona Tere Fernández. Maite Bayón recuerda cuando Anselmo le prestó unos pies de gato para subir al Urriellu. Y el tenor Emilio Menéndez, con los ojos llorosos, recordaba con cariño a su vecino de la calle Rivero: "Me crié con él, como un hermano, era un hombre excepcional, profesional en la montaña, siempre alegre y positivo... si canté desde el balcón cuando el confinamiento, en la pandemia, fue por Anselmo, estaba contento porque había nacido su nieto Óliver pero no lo podía ver y canté para animarle", sonríe y se emociona.

El también alpinista avilesino Manolo Taibo habló de su amigo Anselmo, "un histórico, un pionero, un referente como deportista avilesino" que dejó "un enorme legado, mucha gente que ha seguido sus pasos a nivel deportivo".

Ya en el interior de una iglesia de San Nicolás a rebosar, el párroco Juan José Déniz, tuvo palabras de reconocimiento para las amistades y familiares de Anselmo Menéndez allí presentes. Expresó desde el púlpito que la noticia de su fallecimiento "había golpeado como un viento helado en la montaña" e hizo una metáfora de la pasión por escalar y subir picos de "El cubano": "La montaña es una escuela de vida, hay que lidiar con el esfuerzo y el cansancio, vivió disfrutando de la belleza, del aire, del viento, del sol y la nieve y la amistad, con sus vecinos, siempre disponible para ayudar".

Noticias relacionadas

Con pena y con cariño, con mucho cariño, Avilés despidió a un hombre aventurero, deportista y folixero que, como mandó escribir su nieto Óliver Iglesias Menéndez, de seis años, en la esquela: "Escala muchas montañas".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Consumo de drogas, faltas de respeto y música a todo volumen: los vecinos de Luanco estallan por el presente del Gayo
  2. Muere a los 48 años el compositor castrillonense Ernesto Paredano, autor de bandas sonoras para cine y teatro
  3. Evacuan en helicóptero a una mujer de Castrillón desaparecida durante la madrugada
  4. Habla el bañista al que salvaron los socorristas de Salinas: 'Esta es tu última singladura, Felixín
  5. Final feliz en Castrillón: localizan al octogenario desaparecido anoche en una zona boscosa, próxima a la finca donde se le había perdido la pista: "Se oían voces"
  6. Los socorristas reaniman a un hombre que sufrió una parada cardiaca en una playa de Castrillón
  7. Rescatan a una mujer herida tras salirse de la vía y volcar su coche en Castrillón
  8. Éxito en el primer fin de semana del festival del bonito de Luanco: 'Vienen con muchas ganas de consumir el producto

"La montaña echará de menos a Anselmo": emotivo adiós a un montañero pionero en Avilés

"La montaña echará de menos a Anselmo": emotivo adiós a un montañero pionero en Avilés

Avilés reivindica la experiencia laboral: las empresas ponen en valor la contratación de mayores de 45 años

Avilés reivindica la experiencia laboral: las empresas ponen en valor la contratación de mayores de 45 años

La Mofosa pone rumbo al Campeonato de España con una plaza para el mejor jinete de la edición

La Mofosa pone rumbo al Campeonato de España con una plaza para el mejor jinete de la edición

La Grapa presenta su edición más ecléctica: cinco bandas de música negra para el 31 de julio y el 1 de agosto

La Grapa presenta su edición más ecléctica: cinco bandas de música negra para el 31 de julio y el 1 de agosto

IU acusa al PP de "negacionismo" y "oportunismo" por sus críticas a la cancelación del certamen ganadero de San Agustín

IU acusa al PP de "negacionismo" y "oportunismo" por sus críticas a la cancelación del certamen ganadero de San Agustín

El Ayuntamiento de Avilés reparará el firme de la calle Fuero con un desembolso de 44.891 euros

El Ayuntamiento de Avilés reparará el firme de la calle Fuero con un desembolso de 44.891 euros

Detienen a un hombre que entró en la casa de un avilesino de 80 años y le hizo un "mataleón" para robarle

Detienen a un hombre que entró en la casa de un avilesino de 80 años y le hizo un "mataleón" para robarle

La Chalana recibe el VII premio "Manzana Buena Mesa de la Mar" por su defensa de la sidra y el producto autóctono

La Chalana recibe el VII premio "Manzana Buena Mesa de la Mar" por su defensa de la sidra y el producto autóctono
Tracking Pixel Contents