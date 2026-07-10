La suspensión del certamen ganadero de San Agustín golpea más al ánimo que al bolsillo de los ganaderos: "Es muy prestoso"

El certamen de ganado de San Agustín, en Avilés, decano de cuantos se celebran en España, no se celebrará este año salvo sorpresas de última hora. La que debería ser su 142.ª edición se sustituirá, como avanzó este miércoles el gobierno local, por un tributo al campo que reunirá a productores y asociaciones. Será el día 25 de agosto a las 19.00 horas. El motivo: la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica infecciosa que afecta al ganado bovino y se transmite principalmente por insectos. El de Avilés no es ni de lejos el único certamen que ha quedado en el aire, pero sí es la suspensión que más afecta a los ganaderos.

Marta Vega Blanco, con ganadería en Gozón, lleva desde casi recién nacida participando en este certamen: “Nací en el año 1982 y en el 83 ya estaba en la feria de Avilés”, apunta. Explica que Asturias es la única comunidad autónoma con prohibición de organizar certámenes de ganado hasta el 31 de julio. “Del 31 de julio a agosto -que es cuando se celebra el de Avilés, coincidiendo con las fiestas patronales- es inviable que el Ayuntamiento pueda organizarlo”, reconoce.

La concejala de Mercados, Raquel Ruiz, abordó en los días pasados esta situación extraordinaria con unos sesenta representantes de ganaderías habituales del certamen. Todas las partes coincidieron, como avanzó este diario, en que el aplazamiento era la opción más prudente ante el riesgo sanitario, especialmente en verano, cuando aumenta la actividad de los insectos transmisores de la enfermedad.

Manuel José García Fernández, también con ganadería en Gozón, manifiesta: “No es que se gane mucho dinero, pero moralmente estamos afectados porque es el concurso más antiguo de España y un referente para Asturias”. El gozoniego acude con oveja xalda, asturcón y vacas. Lamenta que el certamen de San Agustín se haya suspendido para todo tipo de reses y no únicamente para la ganadería: “Los concursos de caballo están ahora muy en agua, por ejemplo”, justifica.

Manuel Peláez Traviesa, con ganadería en Llanes, lamentaba este jueves más la pena por la suspensión del certamen como acto social que por el beneficio económico. “Pasamos allí cuatro días y eso presta”, rubrica el ganadero, que aprovecha para criticar la “mala organización” del certamen en la pasada edición.

Manuel Romano Rosada confesó que el de Avilés es el concurso que más le gusta. “Me gusta estar con la gente del gremio cuatro días, son como unas vacaciones de verano”, recalca.

Saturnino Rodríguez, que es, a su vez, presidente de Aseamo, Asturiana de la Montaña, señala: “Es una decisión del Ayuntamiento muy respetable. Nosotros también hemos aplazado el concurso nacional que se iba a celebrar este año en Campo de Caso”, aclara, aunque dejauna puerta abierta a celebrar este último encuentro en septiembre.

El certamen de ganado de San Agustín data de finales del siglo XIX, cuando nació vinculado a las tradicionales ferias comerciales de las fiestas patronales. Desde entonces se ha celebrado periódicamente, con algunos parones, como en los tiempos de pandemia por COVID, en 2020 y 2021. Ahora es una restricción sanitaria que afecta a las reses la que pone freno temporalmente a un concurso de ganado que ya ha cumplido 141 años en Avilés.