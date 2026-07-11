Cinco décadas después, Anselmo volvió a escalar Peña Blanca, su última vez
Su amigo Kike Oltra repasa una de las hazañas deportivas de "El cubano"
Kike Ortal, amigo montañero de Anselmo Menéndez, relata que vivió con «El cubano» su última escalada. Fue en Peña Blanca (Castrillón) en noviembre de 2025, y por una vía que ya había hecho 50 años atrás, en los setenta. «Cuando fuimos en noviembre Estaba ya mermado de salud y me dijo que teníamos que ir, traté de quitárselo de la cabeza diciéndole que había mucha vegetación y que daría mucho trabajo», cuenta Ortal, emocionado en su funeral. «Estaba empeñado en ir, me insistió tanto que fuimos dos veces, la primera vino también mi sobrina Ana y la segunda él y yo», continúa después haber acondicionado aquello con «focetes y fesories para limpiar,... taladro y demás utensilios de escalada».
Ortal relata que Anselmo fue su compañero de aventuras en infinidad de aventuras por la montaña en Picos de Europa, Pirineos y los Andes, entre otros.
«(En esta última salida a Peña Blanca) a Anselmo le costó hacer la pequeña caminata para llegar, se fatigaba, pero cuando se ponía el arnés y se ataba a la cuerda se transformaba y la felicidad le daba una energía increíble, era la misma energía que le he visto sacar en otros momentos en la montaña», detalla el montañero y amigo de Anselmo. «Fueron dos días felices para él y para quienes le acompañamos. Estaba feliz como una perdiz», comenta emocionado Ortal que indica además con orgullo de montañero y una sonrisa: «Fui el último que ató una cuerda con Anselmo: fue mi maestro en la montaña».
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