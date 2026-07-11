Las escuelinas apuran los deberes para abrir con 143 plazas más este curso

La comarca avilesina estrenará presumiblemente el próximo mes de septiembre cuatro nuevas escuelinas, dos en Avilés, una en Castrillón y otra en Gozón coincidiendo con el nuevo año escolar. La castrillonense de Salinas, que lleva por nombre "La Cerezal", abrió el pasado mes de junio con tan solo ocho niños, sin embargo, no será hasta después del verano cuando esté a pleno rendimiento y todo porque las familias prefirieron comenzar después del verano. Estos servicios que desde hace unos meses son gestionados por la consejería de Educación en su totalidad darán respuesta a las enormes listas de espera que se generan en los municipios. Entre las cuatro sumarán 143 nuevas plazas para niños desde los cuatro meses a los tres años en la comarca. Esto traerá consigo una considerable reducción de las listas de espera registradas en Avilés, que suman más de un centenar.

"La Cerezal" de Salinas ya está en marcha. La dirección de "La Foquina", que es la ubicada en el colegio Marcos del Torniello de Versalles, planteó abrir sus puertas el pasado mes de junio y las familias prefirieron postergar su entrada con el inicio del próximo curso. Es decir, que ya está lista para "abrir mañana mismo". "La Xungarosa", que es la situada junto al colegio Poeta Juan Ochoa de La Luz, está recibiendo estos días el mobiliario y en la de San Jorge de Heres, que se llamará "Les Coruxines", las obras de construcción continúan aunque ya con los últimos retoques.

La mayor escuelina de las nuevas es la de Versalles con 72 plazas. La directora de este centro, Laura Álvarez Fernández, tiene claro que la previsión será agotar todas las plazas ofertadas, lo que ocurre es que hasta la fecha no lo puede asegurar. Aún está pendiente del estudio de las preinscripciones de las familias, de analizar las segundas y terceras opciones indicadas en las peticiones. "Hay muchas peticiones en varios centros que están muy próximos, pero prevemos llenar, claro", señaló Álvarez, que también lleva las riendas de la nueva escuelina de Salinas, que arrancó en junio con ocho pequeños y en septiembre comenzará el nuevo curso con los 18 que tiene asignados.

"Este mes están montando los muebles, ya estará todo listo para abrir en septiembre", señala Celia López Rodríguez, la máxima responsable de la escuelina de La Luz, que se llama "La Xungarosa" y dispondrá de tres aulas: una para ocho bebés, otra de 13 para peques de uno a dos años y otra de 18 para los "mayores", los de dos y tres años. "Ahora mismo no está completa y las familias lo saben", señaló López. Presumiblemente todas las plazas estarán cubiertas por la alta demanda de este servicio que favorece la conciliación y que, pese a no ser obligatorio, ayuda a los pequeños a integrarse en el mundo escolar antes de los tres años.

"Por ejemplo en la Curriverás -que es la escuelina anexa al colegio Palacio Valdés- y en la del Quirinal hay mucha lista de espera, las familias sobre todo eligieron como primera opción las escuelinas del centro de Avilés, ahora toca analizar las segundas y terceras opciones", detalló López Álvarez que también es la directora de la escuelina del Carbayedo, la del Palacio Valdés. Sin embargo, el próximo curso no continuará al estar en comisión de servicios.

Otra variable que falta por atender y necesaria para abrir las escuelinas es la dotación de personal que, lógicamente, al ser centros que aún no han abierto sus puertas no cuentan con educadoras del Primer ciclo de Educación Infantil.

En el caso de Avilés, las dos nuevas escuelinas absorberán a los pequeños que se han quedado en lista de espera, que pusieron como primera opción los centros de La Magdalena, La Toba, El Quirinal que han pasado recientemente a manos autonómicas y la de " Curriverás". Hasta la fecha son los cuatro centros del primer ciclo de infantil en funcionamiento. La "Curriverás" abrió sus puertas el último año escolar.

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La escuelina de San Jorge de Heres, la de "Les Coruxines", ha recibido ya catorce preincripciones y pese a que tiene dieciocho plazas disponibles ya no permitirá más matriculaciones, según apuntaron fuentes consultadas por este periódico.