La gran invasión de la literatura fantástica llega a Avilés

El Celsius 232 es un festival de literatura de terror, fantasía y ciencia ficción. Y mucho más: «Es una de las citas culturales más importantes de Avilés». Lo dice Yolanda Alonso, concejala de Cultura de Avilés, que celebra, desde la sala de prensa del Ayuntamiento de Avilés, acompañada por los codirectores del festival, Jorge Iván Argiz; Cristina Macía y Diego García, los 15 años que cumple la nueva edición a punto de comenzar. Tomen nota:el Celsius desembarará en Avilés del martes 14 al sábado 18 de julio. Resumido en cifras el programa que ya adelantó este diario a principios de semana:150 autores, 200 actividades, 19 secciones y 5 días para disfrutar de la literatura, el cómic, los videojuegos, rol y juegos de mesa, cosplay, cine, series y teatro e incluso esgrima antigua o tiro con arco, componen el extenso programa del festival.

Miles de aficionados y aficionadas al terror, la fantasía y la ciencia ficción podrán conocer a sus escritores y escritoras favoritos. Como Joe Abercrombie, que repite una vez más o Joe Hill, hijo de Stephen King. Destacan como alta literatura del género Ted Chiang y Paolo Bacigalupi, las leyendas Jo Walton y Juliet Marillier y las representantes del género fantástico Samantha Shannon, Alix E. Harrow y Becky Chambers. En el Celsius 232 tienen cabida todo tipo de representantes internacionales de estos géneros, algunos incluso, como Sarah Waters o Chuck Palahniuk, trascienden el terror, la fantasía y la ciencia ficción y son conocidos también por el gran público por sus obras de literatura realista.

EN IMÁGENES: La "Sanderson-manía" no cesa en Avilés: miles de seguidores abordan a la estrella del Celsius / Mario Canteli

Alonso incidió en «el tirón» del certamen, recalcando que «atrae a Avilés un público especial y tranquilo», con hoteles llenos y reservas de un año para otro. La concejala también hace hincapié en el apoyo de la comunidad avilesina a un festival que cuenta con respaldo institucional con el fin de extender redes internacionales. Avilés, por ejemplo, también disfrutará de la presencia de las autoras latinoamericanas Elaine Vilar Madruga, María Fernanda Ampuero, Verena Cavalcante y Gabriela Damién Miravete que, desde lo que se ha dado en llamar gótico latinoamericano, hablan del hoy utilizando los recursos de la literatura de terror.

Completan el cartel de autoras y autores Maite Carranza, César Mallorquí, Carlos Sisi, Paula Gallego, Patricia García-Rojo, Cristina Fernández Cubas, David Roas, Laura Fernández, Sofía Rhei, Ana Campoy o Jara Santamaría, entre otros. En clave asturiana, participan también en el festival Blanca Fernández, Rodolfo Martínez, Ignacio del Valle y Carmen De-Bernardi.

Habrá también espacio para los guionistas de cómic con Chris Claremont y Grady Hendrix o actores y directores de cine, como Christopher Lambert (en esta ocasión en su rol como autor de las novelas «La fille porte-bonheur» y «Le juge») y Paco Plaza, director de la saga «REC», así como Jennifer Svedberg-Yen, guionista de «Clair Obscur: Expedition 22», el videojuego más galardonado en los premios GOTY, los Óscar del videojuego.

Cabina literaria y "firmódromo"

Asimismo, la concejala de Cultura también avanzó una novedad llegada este año, con la inauguración en la Casa de la Cultura, en la plaza Álvarez Acebal, de una «cabina literaria». Esta simulará a las «cabinas telefónicas rojas de Londres», en palabras de la edil, y permitirá a los asistentes acceder a ella, en la que, marcando un dial del teléfono, podrán escuchar un relato corto de alguno de los autores o autoras, con su propia voz. La idea que barajan en la concejalía de Cultura, liderada por Alonso, es que esta cabina puede seguir un tiempo después del festival, dejando a los avilesinos y turistas la oportunidad de recordar al festival o escuchar a algún autor si no han podido.

Jorge Iván Argiz, Cristina Macía y Diego García, los codirectores, dejaron clara una cosa clara: «El apoyo imprescindible» del Ayuntamiento de Avilés al festival. Argiz, quien fundó con Macía el festival en el año 2012, destacó que Avilés se convierte en el eje central de los tres tipos de literatura; te rror; fantasía y ficción, uniéndolos en el mismo certamen. Resaltó la «suerte» que los jóvenes avilesinos corren hoy en día, ya que pueden ver a sus «ídolos» y «referentes» en este tipo de literatura, recordando su infancia, donde no se podía imaginar verlos por la villa del Adelantado. Diego García, que se unió en 2013, segunda edición del festival como codirector, destacó una edición de «récord» en presencia de autores de diferentes países, pasando de las 15 nacionalidades.

El Celsius 232 dará el pistoletazo de salida el martes 14 de julio, y se extenderá hasta el sábado 18, desarrollándose las actividades en el casco histórico avilesino. Durante los 5 días de duración se podrá disfrutar de literatura, cómics, videojuegos, rol, juegos de mesa, cosplay teatro y cine o series... Se desarrollará principalmente en la Casa de Cultura y la plaza de Álvarez Acebal, donde se sitúa el «firmódromo», pero también extenderá sus misteriosos tentáculos por toda la ciudad, llegando al Centro de Estudios Universitarios, la Casa de las Mujeres, el parque de Ferrera o la Iglesia de San Nicolás de Bari.