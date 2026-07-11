Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, medalla de oro de los Cursos de La Granda

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, recibirá la medalla de oro de los Cursos de La Granda el próximo 3 de agosto, en reconocimiento a su trayectoria profesional. Y Fernando Becker Zuazua, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, expolítico y ex directivo de Iberdrola, será el encargado de la “laudatio”. Manuel Galé será otro de los grandes protagonistas, con una jornada dedicada al impulsor del tenis en Asturias y nieto del fundador de la famosa confitería “Galé” en Avilés.

El anuncio de la medalla a Sánchez Galán es el preludio de unos Cursos de La Granda multidisciplinares que empiezan con fuerza y que se prolongarán desde el 30 de julio hasta el 28 de agosto.

Economía, astronomía, energía, geopolítica, salud y cultura. La XLVIII edición de los Cursos de La Granda contará con la participación de expertos en distintas materias y algunas novedades, como su clausura en Gijón, concretamente en la casa natal de Jovellanos.

“¿Hacia una transición energética resiliente?” es la cuestión que abrirá el programa de esta nueva edición. Este curso, organizado por el Club Español de la Energía con su directora, Cristina Rivero, al frente, se desarrollará los días 30 y 31 de julio.

La inauguración oficial será el lunes 3 de agosto, con la entrega de la medalla de oro a Sánchez Galán y el discurso de Becker Zuazua, y que cerrará la actuación de la Coral Avilesina.

Eclipse y cultura

El 4 de agosto se dedicará a la conexión cultural entre Asturias y América. Por la mañana, la historia del arte Lorena Casa Pessino dirigirá el curso titulado “Indianos, gastronomía y éxitos empresariales gastronómicos”. Y ya por la tarde, el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Saúl Fernández hará lo propio con “Teatro en español. De América a Asturias”.

La economía protagonizará la mañana del 5 de agosto bajo la batuta de Abel Fernández, decano del Colegio de Economistas de Asturias, que dirigirá el curso titulado “Nuevas realidades económicas y sociales: de Asturias al mundo”.

Y ese mismo día 5, ya por la tarde, se tratará uno de los asuntos que más curiosidad está generando. Jon Marcaide, catedrático de astronomía y astrofísica de la Universidad de Valencia, explicará los “Eclipses, supernovas y agujeros negros: ayer y hoy”.

“El mantecado de Avilés. ¿Puede un producto convertirse en bandera de una ciudad?” Este es el título con el que se rendirá homenaje a Manolo Galé en la mañana del 6 de agosto. Será con un entrañable discurso que pronunciará el periodista avilesino José Manuel Velasco.

Ya por la tarde, la psicóloga y logopeda Gloria Acevedo se pondrá al frente del curso titulado “Avances en la detección y actuación tempranas del autismo”.

Enrique Arnaldo Cubilla, magistrado del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, intervendrá el 7 de agosto con la presentación de su libro “El deporte en la literatura”.

Geopolítica y energía

“Defensa y geopolítica: perspectivas actuales” será el motivo del debate en el curso que dirigirá Alvaro Pendás Prieto el 10 de agosto.

El economista Francisco Blanco intervendrá el 11 de agosto en el curso “El renacimiento de la energía nuclear en la era de la descarbonización”.

Y un año más, el Grupo Daniel Alonso participará con una jornada propia el día 13, dirigida por Víctor Martínez, director de operaciones de Idesa.

Envejecimiento y notarías

La Fundación para la investigación biomédica del Hospital Universitario de Getafe participa en esta edición de la mano del doctor Leocadio Rodríguez Mañas, jefe del servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe (Madrid) y profesor de Geriatría en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid). "Comer bien para envejecer mejor" es el título del curso que se impartirá en el Museo Marítimo de Luanco los días 24 y 25 de agosto.

El Consejo General del Notariado también tiene este año su espacio en los Cursos de La Granda con Jorge Prades López, vicesecretario-tesorero del consejo y miembro de su comisión permanente.

El futuro de la corona

La jornada de clausura será el jueves 27 de agosto con el curso "La corona ante los retos de una democracia polarizada", en el que participarán Francisco Llera Ramo, politólogo y catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, y Emilio Lamo de Espinosa, doctor en Derecho y Sociología.

La XLVIII edición de los Cursos de La Granda se despedirá en la casa natal de Jovellanos en Gijón el día 28, festividad de San Agustín en Avilés.