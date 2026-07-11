Marisa Rodríguez, portavoz de IU de Corvera: "Nos gustaría que se acabase la mayoría del PSOE para que haya más diálogo"

Marisa Rodríguez Jareño es la única concejala de IU de Corvera. Su formación consiguió 479 votos en la últimas elecciones y fue la fuerza menos votada de las que obtuvo representación en el Pleno.

¿Cómo valoran en IU estos tres primeros años de mandato en Corvera?

Han sido tres años complicados, con la mayoría absoluta del PSOE se hace muy difícil que acepten nuestras propuestas. Aun así, hemos insistido mucho en áreas que consideramos clave, como el Medio Ambiente, porque entendemos que ahí se juega el futuro de las próximas generaciones.

¿Qué propuestas medioambientales concretas?

Planteamos la creación de una comunidad energética local dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es un modelo que ya funciona en muchos municipios, donde la administración impulsa un estudio para producir energía destinada al autoconsumo de los propios vecinos. También nos preocupa la gestión de residuos; propusimos instalar un punto limpio y la instalación de una estación medidora de la calidad del aire municipal y fija en Trasona, entre otras.

No todo habrán sido desencuentros con el gobierno...

Todo lo que sea beneficioso para los vecinos de los distintos barrios va a contar con nuestro apoyo. Hemos respaldado decididamente las obras de saneamiento, las mejoras en el alcantarillado y el mantenimiento de las tuberías en las zonas que lo necesitaban; eran mejoras estructurales que nosotros mismos siempre reclamábamos en las negociaciones de los presupuestos. Por otra parte, seguimos defendiendo que se inicie un estudio para municipalizar el servicio de limpieza en los centros municipales, para luego continuar con la limpieza viaria diaria.

¿Qué esperan de este último año de mandato que queda por delante?

Me imagino que será más de lo mismo. Con su mayoría absoluta, el PSOE sabe que nuestro voto en solitario no decide las votaciones y apenas nos tienen en cuenta, aunque creemos que deberían escuchar más. Nosotros seguiremos trabajando en los próximos presupuestos y mantendremos nuestra postura firme en temas clave, como el rechazo al campo de golf.

¿Por qué se oponen al proyecto del campo de golf?

Consideramos que, con el escenario de crisis climática actual, un campo de golf no es sostenible debido a la escasez de agua. Nuestra alternativa es un parque ornitológico y centro medioambiental. Sería una opción mucho mejor para preservar el entorno y proteger la biodiversidad.

La vivienda se ha convertido en un problema central. ¿Cuál es la situación local?

Es una prioridad. Corvera tiene una población joven, pero los precios están subiendo notablemente y hay muchas casas vacías. Además, las condiciones de habitabilidad de muchos inmuebles antiguos dificultan que la gente mayor viva dignamente. Hay que tomar medidas urgentes, realizar un estudio profundo de la situación local y apostar decididamente por la vivienda pública.

¿Qué expectativas tienen para los próximos comicios municipales?

IU va a seguir trabajando por la mejora de las condiciones de vida de los vecinos. Siempre hemos defendido la sanidad y la educación pública, que benefician a la mayoría. Nos gustaría que se acabase la mayoría absoluta del PSOE en Corvera porque permitiría abrir el ayuntamiento al diálogo y cambiar cosas, aunque sabemos que es difícil. Trabajaremos duro para lograr el apoyo necesario.

¿Será usted la candidata de IU a la alcaldía?

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Queda un año por delante y estamos valorando la situación poco a poco. Es una decisión que le corresponde a la asamblea local de IU. Ahora mismo nuestra prioridad actual es seguir a pie de calle, detectando los problemas de los barrios y planteando soluciones.