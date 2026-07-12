Más del 70% de las solicitudes en Avilés para la regularización de extranjeros son de latinoamericanos

Un total de 542 emigrantes residentes en Avilés han solicitado su regularización, en el marco del proceso extraordinario abierto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Más del 70% de los solicitantes proceden de Latinoamérica. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento han emitido 405 informes de vulnerabilidad.

La competencia de las administraciones municipales en este proceso extraordinario se limita a dos gestiones: el certificado de empadronamiento y el informe de vulnerabilidad, además de atender en las oficinas de atención al público la información y asesoramiento a las personas extranjeras interesadas en regularizar su situación.

Este proceso de regularización administrativa extraordinaria, que concluyó el pasado 30 de junio, estaba dirigido a personas migrantes que ya residen en España. La autorización obtenida dará derecho a trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año. Podían solicitar la regularización si se encontraban en una de estas dos situaciones: si han solicitado Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026, o si se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026.

Para Agustín Medina, concejal de Servicios Sociales, "esta regularización va a permitir que mucha gente pueda trabajar.Además, elimina toda esa inseguridad jurídica y social en la que estas personas están viviendo. Muchas personas van a pasar de ser invisibles para el sistema a ser ciudadanos de pleno derecho".

En los centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés se puso en marcha un programa específico en coordinación con la Oficina de Atención en materia de Registro (OAR) para atender de forma rápida y ágil la demanda de información. Se recibieron las citadas 542 solicitudes de informe de vulnerabilidad (302 hombres/ 240 mujeres). De estas se han resuelto 405, siendo un total de 137 desistidas o archivadas porque o bien no aportaron documentación, no acudieron a la cita o firmaron el desistimiento.

"Hemos puesto en marcha un dispositivo y un gran esfuerzo para que todo se pudiera hacer lo más rápido posible. No nos olvidemos que estamos hablando de personas. No estamos hablando de números de migrantes, sino de personas, de vecinos nuestros, con nombres y apellidos, de ilusiones y de poder desarrollar sus proyectos de vida", aseveró Agustín Medina.

Y concretó. El Ayuntamiento de Avilés articuló un refuerzo especial en las dependencias de Servicios Sociales para facilitar información. De esa forma, todos los centros municipales de Servicios Sociales (El Foco, calle Santa Apolonia 126; La Magdalena, calle Hermanos Espolita, 10; El Arbolón, avenida Gijón, 3; Sabugo, calle Marcos del Torniello, 34; y los servicios centrales en la calle Galiana, 11) atendieron a las personas para acompañarlas en el procedimiento de regularización. El equipo estaba compuesto por tres trabajadores sociales y la responsable del Programa de Inclusión Social, coordinados por la jefa de sección.

Por nacionalidades, de las 405 informes de vulnerabilidad emitidos, la más numerosa es la colombiana con 126 solicitudes, el 31 por ciento. Ya a más distancia le sigue Perú con 56 (14%), Paraguay con 35 (8,6%), Brasil con 31 (7,6%). De África procedían, entre otros países, de Marruecos (23 solicitudes), Argelia (21) y Senegal (20).

En España el proceso de regularización extraordinaria cerró con 1.174.978 solicitudes, de las que 14.161 fueron en Asturias.