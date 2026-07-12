Jorge Iván Argiz, codirector del Celsius: "No tenemos un gran presupuesto, pero si una leyenda que hace que la gente quiera venir al festival"

Jorge Iván Argiz (1974) es uno de los tres codirectores del Festival Celsius 232 de ciencia ficción, terror y fantasía. Estos días ultima todos los detalles de un evento que cada vez está más consolidado dentro de la ciudad. En la retina está el éxito de la pasada edición, con colas inmensas para ver al popular autor Brandon Sanderson. El avilesino saca un hueco en su agenda para atender a LA NUEVA ESPAÑA antes de que todo comience.

La pasada edición el Celsius rompió todos los récords. ¿Siente una presión extra para este año?

Más presión que nos ponemos nosotros mismos no nos la pone nadie. Es una de nuestras ventajas y, a la vez, de nuestras desventajas. Siempre hemos vivido con esa presión, desde la primera edición. Cada vez que traíamos a alguien potente, la gente nos pedía más. Vivimos instalados en superar lo que hacemos los años anteriores. Podemos presumir, además, de mantener una línea de calidad muy alta, aunque asumimos que puede haber años mejores que otros.

El Celsius busca volver a sorprender

El año pasado la gran estrella del festival fue Brandon Sanderson. ¿Qué "bombazos" tiene preparados para esta edición?

Cierto es que no hay nadie tan potente como Sanderson, pero hay cosas muy chulas. Tenemos a Ted Chiang, Sarah Waters, Chuck Palahniuk, que es el escritor de El club de la lucha, Joe Hill... Todo depende de la arista desde la que se mire el festival. Este año la parte de videojuegos es la más potente de nuestra historia. Vienen a Avilés el guionista de The Witcher 3, el creador del juego más importante de Star Wars... Hay muchos festivales de gran nivel dentro del propio festival. La idea es que todo el mundo tenga una persona por la que venir y que aproveche para conocer a otras personalidades de este mundo.

¿Qué tiene el Celsius para atraer a nombres tan potentes?

Lo que no tenemos es presupuesto para conseguir traer a gente tan potente. Tenemos una leyenda, que hemos ido creando año a año con los autores que han venido al festival, que hace que la gente quiera venir al Celsius. El resto de los autores lo sabe y quiere venir. Es como ir a tocar al bar donde empezaron a actuar Los Beatles. El Celsius ha conseguido, apostando por creadores y autores que van a ser las estrellas del futuro, ser un lugar que significa mucho para los protagonistas. Acceden a venir en unas condiciones que nosotros sabemos que en otro sitio rechazarían.

Un festival que ya forma parte de Avilés

¿Cree que el éxito del Celsius ha ayudado a desestigmatizar a la gente ‘friki’? Ahora el festival es muy popular dentro de la propia ciudad.

Siempre me he visto haciendo el Celsius en Avilés y creo que la ciudad es perfecta para acoger un festival así, tanto por el tamaño que tiene como por la forma de vivirlo. El Celsius ha conectado con la ciudad de una manera que otro tipo de eventos no consiguen hacerlo. La gente de Avilés se siente orgullosa de tener el Celsius en sus calles. Es un evento mainstream en Avilés. Y, para gente de fuera, hay muchos para los que Avilés es Celsius. Hacemos ciudad. Ahora queda reflexionar si estamos preparados para acoger a un público tan masivo, si se aprovechan estos días para subir los precios... La ciudad tiene que ver cómo lidia con ello.

Tras la pasada edición la hostelería de la ciudad aplaudió todo lo que generó el Celsius. ¿Ha estado en contacto con el sector durante estos meses?

Están muy contentos, tienen todas las habitaciones llenas y, durante el año, se interesan por cómo está yendo el festival. Me gustaría que hubiese más hoteles en la ciudad, ya no tengo dónde alojar a la gente. La calidad y la amabilidad de la hostelería de Avilés es parte esencial del éxito del Celsius. La gente que viene siempre se va muy contenta con el trato recibido por todo el mundo y eso, para un organizador, vale oro.

El límite hotelero de la ciudad

¿El Celsius ha tocado techo?

Lo hemos tocado hace años. Siempre comparo al Celsius con un jinete y su caballo. Al principio, tienes que darle con la fusta para que acelere, pero desde hace años tenemos que coger la brida para que no se desboque. Cada sección del Celsius podría ser un festival en sí mismo. La ciudad tiene el tamaño que tiene y eso supone un límite. Si algo tengo claro es que no quiero mandar a la gente fuera, quiero que estén en la ciudad. En ese aspecto hemos tocado techo, aunque tengo entendido que en los próximos meses habrá alegrías en ese aspecto.

Habla de las plazas hoteleras y del tamaño de Avilés como un límite del festival. ¿Se ha planteado mudarse?

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El Celsius es un festival pensado para Avilés. Hemos recibido ofertas de diferentes sitios para mudarnos, nos han ofrecido tener mayor poderío económico, pero esos sitios no son Avilés. Me siento muy querido en la ciudad y quiero que el Celsius sea un evento grande de aquí.