José López Antuña, edita una novela: «La dignidad sigue siendo la gran revolución pendiente»

El avilesino José López Antuña ha escrito una novela para una época de «ruido, polarización, bulos, fanatismos y desinformación». El jefe de la Unidad de revisión de pensiones en el Principado y galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2016 da el salto a la narrativa con "Milenios, Cien Vidas, de Dignidad". "Es un viaje por la conciencia de la humanidad y la dignidad es la gran revolución pendiente", defiende el también articulista de La Nueva España de Avilés.

El origen de esta obra, explica, está relacionada con su trayectoria vital y profesional. "Llevaba toda la vida escribiendo esta novela sin saberlo. Después de décadas trabajando en pensiones, viendo historias humanas, injusticias, luchas y superación, sentí que había llegado el momento de reunir todo eso en una gran novela sobre la dignidad humana".

A través de un misterioso protagonista que se reencarna en cien vidas distintas, la trama recorre desde la Prehistoria hasta el futuro, actuando como un "defensor eterno de los humildes ante los abusos del poder". La novela, continúa López Antuña, nace de una «obsesión personal: comprender por qué la humanidad, después de miles de años de historia, sigue tropezando con las mismas injusticias». A lo largo de este trayecto literario, el autor constata que "cambian las herramientas, cambian los imperios y cambian las ideologías, pero los grandes dilemas humanos siguen siendo los mismos".

"La humanidad ha cometido errores terribles, pero también ha sido capaz de crear cosas extraordinarias: la democracia, los derechos humanos, el Estado del Bienestar, la solidaridad", reflexiona el autor de "Milenios, Cien Vidas, de Dignidad", que remarca: "Cuando una sociedad pierde la dignidad, acaba perdiendo también la verdad".

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López Antuña huye de "dogmas" en su relato y defiende que uno de los objetivos de su obra es "devolver al ciudadano la capacidad de cuestionar su entorno". El fin de "Milenios, Cien Vidas, de Dignidad" se resume en que "merece la pena pensar por uno mismo, defender la verdad y comprometerse con los demás, la dignidad es revolución pendiente de la sociedad". "El futuro no está escrito, depende de nosotros mismos", concluye no sin antes enfatizar que el relato contiene "muchas" de sus "preocupaciones a través de una epopeya humanista": "la justicia social, la defensa de los más vulnerables, el valor de la educación y la importancia de la dignidad humana".