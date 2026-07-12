El mugido que dio identidad a la ciudad industrial

Avilés se queda este año sin una de las señas de identidad de ciudad: el mercado de ganado de San Agustín, que va por la friolera de 141 ediciones cumplidas. Es el de Avilés el decano de cuantos concursos ganaderos hay en el país. La suspensión no es capricho –aunque en esto se han enzarzado políticos locales–, sino que responde a nombre y apellido: dermatosis nodular, que supone una amenaza para la cabaña bovina asturiana. A cambio habrá una gala en La Magdalena para mantener viva una cita histórica. Será el 25 de agosto. A las 19.00 horas.

1.-Mercado de ganado en Las Meanas, en 1933. 2.-Mercado también en Las Meanas en 1934, con gran participación de público. 3.-Una portada del programa del concurso de ganado del año 1963, que era la edición 83 del certamen. 4.-Un joven participando en un concurso de hípica en el certamen de San Agustín de 1998. 5.-Una mujer observa las reses desde el primer piso del pabellón de La Magdalena, aún sin remozar. 6.-Un ejemplar de concurso en 2017. 7.-Semental más laureado del certamen ganadero de Avilés en el año 1929, en una imagen que mantiene, de fondo, el mercado genuino en la plaza del Carbayedo. | ARCHIVO EL BOLLO Y LNE

La suspensión de la presente edición, que sería la 142, ha afectado a los ganaderos sobremanera, aunque el de San Agustín es solo uno más de tantos certámenes con freno por las restricciones vigentes (hasta el 31 de julio). Pero, ¿por qué esa tristeza? O, como se pregunta Juan Carlos de la Madrid, doctor y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, diplomado en Cinematografía por la Universidad de Valladolid y Especialista en Gestión Cultural y Territorio: ¿qué diablos pinta una feria de ganado, pasado el primer cuarto del siglo XXI, en la comarca con mayor concentración industrial de España?

1

"Si uno intenta responder, a bote pronto, no encontrará argumentos económicos para explicar su celebración en un municipio con un sector secundario gigante que anula al sector primario, como no sea pesquero. La economía agraria sufrió, entre 2005 y 2015 la última reconversión que diezmó su población. Quedaron las ganaderías, más modernas, pero de explotación familiar, sobre todo en el concejo de Gozón. En el de Avilés sólo 42 explotaciones con 822 reses. En San Cristóbal y Miranda hoy, muchas de esas explotaciones, ya son chalets", explica.

2

Contra la lógica económica, el certamen de San Agustín se sigue celebrando, desde hace casi siglo y medio porque tiene un valor histórico y simbólico. Tanto que identifica a Avilés.

3

A lo largo de su historia sólo causas de extraordinaria fuerza mayor impidieron su desarrollo. Por ejemplo, cita De la Madrid: volvió a celebrarse en 1938, un año antes de finalizar la guerra civil en el resto de España y un año antes de que comenzase a rehabilitarse el edificio del Ayuntamiento.

5

Representa el mercado de ganado de San Agustín el momento en que, a finales del siglo XIX, muy perezosamente, la economía y la sociedad de Avilés empezaba a modernizarse. "En 1878, el mismo año en que se crea la Sociedad Protectora de Artes y Oficios, una exposición de toros sementales da paso, en El Carbayedo, al certamen de ganados. La modernización del sector se plasmaba en la producción para el consumo moderno en ciudades que crecían: azúcar (en la fábrica de Villalegre), lácteos y carne. En toda la comarca los prados y el cultivo de forrajeras dejaban patente la preponderancia ganadera. Durante el primer tercio del nuevo siglo, Avilés se situaba en los primeros puestos, entre los concejos de la región, en cuanto al número de vacas por kilómetro cuadrado (ochenta). También de la investigación a través de su Granja Agrícola".

4

Nuevas industrias comarcales como La Lechera de Cancienes, fundada en 1907, más tarde Mantequerías Riera en el corazón de Las Meanas, eran el reflejo inmediato de la nueva situación. La remolacha azucarera o la leche representaron para el agricultor de la comarca de Avilés la entrada en la economía de mercado, frente a la de pura subsistencia de toda la vida, según el relato del historiador. "Una historia reciente, que se fue apagando después de la llegada de la siderurgia pero que, para los avilesinos, sigue estando muy viva en forma de tradición", explica el doctor en Geografía e Historia.

6

Del mercado de Avilés también dice mucho los lugares por los que ha pasado. "Podemos trazar una especie de `toponimia bovina` de Avilés", dice De la Madrid. Este itinerario va del Carbayedo a La Exposición para finalizar en el pabellón de ganados de La Magdalena, ahora multiusos.

Noticias relacionadas

7

"Los nuevos ayuntamientos democráticos tenían que hacer frente al abandono y, en una ciudad de industria confusa, pero aún gigante, decidieron hacer un palacio para las vacas, cuando era urgente sanear y asfaltar los barrios, entre otras primeras necesidades. Este fue un objetivo importante y de primera hora de una ciudad que necesitaba desesperadamente los servicios que no tenía. La población de Avilés así lo valoraba. Se reformó en 2008 y se remodeló en 2018. Ahora puede atraer a vacas normales de razas asturianas y vacas sagradas de la música, de cualquier parte del mundo, que dejan miles de euros en la ciudad. Ha mutado para no perder su importancia", apunta De la Madrid, que concluye: "El Certamen es una fiesta en sí mismo y sirve para nutrir el significado de otras fiestas tradicionales, desde San Agustín al Bollo. En fin, que, si en principio parece que no pinta nada en Avilés, este certamen singulariza a una ciudad muy industrial, pero con un corazón que pierde sus raíces en la noche de aquellos tiempos en que no existían chimeneas". Volverá en 2027. O eso está escrito.