Paseo entre los restos de la vieja Ensidesa en Avilés: del hospitalillo a laminación

Rubén Domínguez Rodríguez, que es responsable del Centro de Estudois del Alfoz de Gauzón, en colaboración con la artista Elisa Cuesta, guió este sábado un recorrido por los restos del complejo industrial de Ensidesa que invitó a imaginar su antigua magnitud. También a reflexionar sobre los procesos de desmantelamiento y desterritorialización industrial. A través de sus vacíos y vestigios, el itinerario mezcló urbanismo, arquitectura, conservación del patrimonio industrial y la memoria obrera, para comprender las transformaciones recientes del paisaje.

Esta deriva diseñada por el propio Rubén Domínguez llevó a los participantes a los restos de la cabecera de Ensidesa en Avilés. "Salimos del hospitalillo, subimos por el puente de Llaranes, veremos gasómetro y la Central Telefónica. Seguimos por el parque de bomberos, taller eléctrico, acería, hornos de fosa y terminamos en laminación", apuntaba el historiador antes de dar inicio al paseo.

Visita guiada por el patrimonio industrial. / Mara Villamuza / LNE

Estas derivas son la evolución de Caminar Avilés, una invitación a recorrer el territorio prestando atención a otras formas de estar. "Conducidas por personas del propio territorio que han participado en este proceso, estas derivas proponen caminar juntas como forma de desplazar la mirada, afinar la escucha y pensar desde el cuerpo y el encuentro. A través de ellas, el paisaje avilesino se revela como una trama de escalas, ecologías y afectos accesible mediante recorridos que conectan historia, experiencia y observación. De este proceso se destilan tres itinerarios diseñados en colaboración con expertos y vecinos de Avilés, que exploran el legado industrial de la ciudad a través de su arquitectura, sus infraestructuras productivas y los cuerpos de agua que las recorren y activan", explican desde la organización de la Bienal Climática.