Los titanes secretos de la ría de Avilés: el laboratorio de las "campeonas ocultas"

El polo tecnológico de Avilés ya no es solo fábrica, humo y talleres. Es masa gris, laboratorios y algoritmos. El entorno de la ría de Avilés, con el Parque Científico-Tecnológico Isla de la Innovación, al que pertenece el centro de empresas La Curtidora, se ha convertido en un laboratorio de "campeonas ocultas", empresas de una especialización extrema apenas conocidas por el gran público pero que compiten desde Avilés a nivel internacional y que si mañana quebraran afectaría desde grandes proyectos de la NASA hasta refinerías en el Mar del Norte o planes estratégicos de Defensa, por poner algunos ejemplos.

El concepto de "campeones ocultos" (hidden champions) fue acuñado por Hermann Simon, uno de los pensadores empresariales más influyentes de Europa. Según su teoría, hay cuatro características fundamentales para convertirse en líder mundial en un nicho de mercado : "La especialización, la innovación, la internacionalización y el talento".

Y más allá de las grandes corporaciones, Simon se refiere así a pequeñas y medianas empresas (pymes) que son líderes en sus nichos de mercado a nivel continental o mundial, pero que resultan casi desconocidas para el público general.

El dinamismo del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y el Parque Tecnológico con el Centro de Empresas de La Curtidora ha favorecido el surgimiento y la atracción de estas compañías punteras.

El acero "inteligente"

En este apartado cumplen los requisitos Asturfeito, que ha pasado de la calderería pesada a fabricar componentes de precisión micrométrica , en los que un error de un solo milímetro puede tumbar un proyecto de miles de millones de euros.

IDESA fabrica sus colosos de acero para reactores, proyectos de oil&gas , y captura de CO2, entre otros, y los mueve por la ría avilesina hacia los cinco continentes.

Aleastur. Es la alquimista del aluminio. Sus aleaciones especiales de alta complejidad son imprescindibles en los más diversos sectores, desde los coches eléctricos europeos hasta las latas de refresco.

Maniobra de carga de un coloso de Idesa para su exportación desde el puerto de Avilés. / Luisma Murias

Los servicios de base tecnológica.

Avilés ha diversificado su ADN industrial y hoy alberga empresas de servicios tecnológicos avanzados, consultoría de ingeniería y desarrollo de software que se han convertido en críticas hasta el punto de que grandes corporaciones globales dependen de ellas desde la sombra.

SATEC tiene su ingeniería, desarrollo de producto y operaciones globales en Avilés. Es una de las ingenierías tecnológicas españolas con mayor penetración y prestigio en mercados emergentes, especialmente en el norte y oeste de África, donde compite y gana contratos frente a gigantes norteamericanos y asiáticos. Donde solo se ven cables o antenas, Satec diseña el cerebro que hace que funcionen.

Windar Technology and Innovation. Centraliza la I+D aplicada al diseño, cálculo estructural y optimización de procesos de fabricación para la energía eólica marina (offshore). Su equipo de ingenieros de servicios avanzados es el que desarrolla las patentes, los modelos de simulación y la optimización de costes que permiten a los principales promotores eólicos del mar del Norte confiar en la ingeniería asturiana.

Pero todavía hay más "campeonas ocultas".

Room 2030. Es el laboratorio de la construcción del futuro. Ya se ha posicionado a nivel nacional e internacional como un referente disruptivo en la arquitectura modular y la construcción industrializada, fusionando diseño y tecnología.

Alusín Tecnología. Se dedica de manera exclusiva al diseño, fabricación y comercialización de estructuras de aluminio para la fijación de paneles solares fotovoltaicos, adaptándose a cualquier superficie. Su alta calidad de ingeniería les ha permitido formar parte de consorcios estratégicos como el Asturias Hub Defensa.

TAM. Nacida en la cantera de La Curtidora , es una empresa de base puramente tecnológica y ambiental. Está especializada en la ingeniería de fluidos, la gestión del ciclo del agua y los sistemas de depuración industrial y monitorización ambiental. Compite a nivel internacional aportando soluciones de alta ingeniería para que las plantas industriales cumplan con las normativas medioambientales más severas del mundo.

Las «intracampeonas».

Las fuentes consultadas han coincidido en que en Avilés ocurre un fenómeno único: multinacionales que instalan allí su «cerebro de servicios» para todo el planeta debido al talento local. No son empresas independientes, pero operan como campeonas ocultas dentro de sus propias corporaciones.

Es el caso de ArcelorMittal R&D , el centro de servicios de investigación de la multinacional acerera en Avilés funciona de manera autónoma como el líder mundial indiscutible en el desarrollo de software de simulación, inteligencia artificial aplicada al acero y tecnologías de descarbonización. Desarrollan servicios tecnológicos que luego se replican en plantas de todo el mundo.

DXC Technology tiene su centro de excelencia en Avilés. Desde sus oficinas en el entorno de la ría, un equipo de ingenieros de software presta servicios de alto valor en computación en la nube, analítica de datos y gestión de aplicaciones críticas para las mayores empresas de la lista Fortune 500. Son invisibles en el día a día de la ciudad, pero sostienen la infraestructura digital de bancos y aseguradoras globales.

La singularidad

Pero hay una empresa que merece una mención destacada: TheNextPangea. Nació en La Granda en 2021 estrechamente vinculada al ecosistema de I+D de ArcelorMittal en Avilés, lo que desde ese mismo momento le da acceso a problemas industriales reales y complejos, a la vez que combinan la agilidad de una startup con el conocimiento de materiales y procesos de un gigante mundial. Esta idiosincrasia le permite actúan como un generador de productos tecnológicos exponenciales que luego pueden convertirse en empresas independientes (spinoffs).

La singularidad de TheNextPangea radica en la hibridación de tres áreas que raramente confluyen: la Inteligencia Artificial, la Biotecnología y los nuevos materiales. Sus proyectos tienen un impacto real, como por ejemplo que sus algoritmos y su tecnología de impresión 3D avanzada se utilizan para el mantenimientode los cazas F-18 del Ejército del Aire y del Espacio español, o también para detectar bacterias en tiempo récord en la industria alimentaria.

Estas «campeonas ocultas» juegan además un papel fundamental como tractoras de nuevas empresas y sus centros de I+D, que es uno de los objetivos tanto del Ayuntamiento de Avilés como también de la Autoridad Portuaria, en el marco de colaboración establecido entre ambas instituciones. De ahí el interés del Puerto de Avilés en hacerse con los antiguos terrenos de baterías de coque para contar con suelo atractivo para la implantación de futuras compañías que exporten al mundo desde sus instalaciones.