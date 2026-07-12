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La UVI móvil interviene, de nuevo, en el Aeropuerto: una vigilante de seguridad tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Universitario San Agustín tras sufrir un síncope

Una vigilante de seguridad tuvo que ser trasladada al HUSA

Una ambulancia en el aeropuerto de Asturias

Una ambulancia en el aeropuerto de Asturias / M. O.

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Marián Martínez

Marián Martínez

Avilés

Una vigilante de seguridad de 48 años del Aeropuerto de Asturias tuvo que ser trasladada este mediodía en UVI móvil hasta el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) al sufrir un síncope.

El Aeropuerto de Asturias lleva desde hace algo más de un año sin servicio de ambulancias, y la intervención de la UVI móvil supera ya el medio centenar de casos.

La sentencia

El Juzgado que el de lo Social número 1 de Avilés dio la razón a UGT el pasado mes de enero y ordenó a Aena reponer la ambulancia de soporte vital básico en el Aeropuerto de Asturias. El fallo judicial considera "insuficiente" el protocolo actual de avisar al 112 y exige la restitución del vehículo retirado previamente.

Y es que la presencia de la UVI era obligatoria, también sustentada en otra sentencia previa, para atender a los trabajadores y trabajadoras del gestor aeroportuario, además de prestar servicio a los más de dos millones de pasajeros que circulan al año por el aeródromo asturiano.

La denuncia de UGT

"Pero AENA sigue haciendo caso omiso a nuestra petición de responsabilidad, y ha recurrido la citada sentencia lo que significa seguir sin este importante servicio", denunciaron desde el sindicato.

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Según la organización sindical, que en poco más de un año se hayan tenido que atender más de medio centenar de casos "demuestra la necesidad de volver a contar con una ambulancia en el Aeropuerto".

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