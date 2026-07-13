La macroplanta solar de Asturiana de Zinc ya está operativa: es la mayor de España para autoconsumo con una superficie equivalente a 25 campos de fútbol

La macroplanta solar de Asturiana de Zinc (Azsa) ya está operativa. Con una superficie equivalente a unos 25 campos de fútbol, la integran 41.000 placas solares que generarán 32.600 megavatios/hora anuales, lo que la convertirá en la mayor planta solar de autoconsumo de España. Esto permitirá que en el proceso industrial se reduzca un 1,6% el consumo que procede de la red eléctrica y reducir la huella de carbono en 6.000 toneladas de CO2 al año.

El proyecto, iniciado en noviembre de 2024, se enmarca en un plan de inversiones y crecimiento de Asturiana de Zinc en San Juan de Nieva en el que figuran también tres grandes hitos: dos grandes almacenes cubiertos en los muelles de Raíces y la construcción de la nave E de electrolisis en el antiguo parque de intemperie de la instalaciones fabriles.

Y no solo eso. La planta fotovoltaica supone también un paso más en la apuesta de la compañía por la transición energética, la sostenibilidad ambiental, con la recuperación de espacios degradados, y la modernización del propio sector industrial para incrementar su competitividad.

El desafío del diseño

La nueva instalación energética se ubica en los terrenos de las antiguas balsas de residuos en El Espartal, una zona en la que se registran intensas ráfagas de viento del nordeste que pueden llegar a alcanzar los 140 kilómetros por hora. Un enclave que supuso también un reto para ISE Solar, del grupo Gransolar, que se encargó de la ejecución del proyecto.

"Las condiciones climáticas y la naturaleza del suelo fueron determinantes en el planteamiento técnico: se optó por una estructura lastrada con una inclinación específica para resistir la carga eólica. Esta solución permite adaptar, además, la planta a las particularidades de la superficie sin necesidad de realizar perforaciones", indicaron desde ISE Solar.

Mix energético

Para Asturiana de Zinc, empresa líder del sector metalúrgico, este proyecto "constituye un paso firme en la diversificación de su mix energético y en la integración progresiva de fuentes renovables en un proceso industrial altamente electrointensivo, donde cada avance en descarbonización supone un reto tecnológico y económico considerable".

Añadió la compañía que "la puesta en marcha de la mayor instalación fotovoltaica de autoconsumo en España ha marcado un nuevo hito en nuestro compromiso con la sostenibilidad y la competitividad.

Azsa analiza la puesta en marcha de la gran planta fotovoltaica para autoconsumo desde el punto de vista económico, señalando que "refuerza la resiliencia de Asturiana de Zinc frente a un entorno energético complejo y volátil. La incorporación de generación renovable propia contribuye a mejorar la previsibilidad de los costes energéticos y a consolidar la competitividad de la compañía en los mercados internacionales".

En términos de sostenibilidad, para la compañía supone "una palanca clave dentro de la hoja de ruta de la compañía hacia una economía baja en carbono. Proyectos como este evidencian tanto el potencial como los desafíos de la transición energética en sectores con un alto consumo eléctrico, donde la electrificación limpia requiere soluciones complementarias y un enfoque gradual".

En definitiva, "Asturiana de Zinc reafirma su apuesta por un modelo industrial más sostenible, innovador y eficiente, demostrando que incluso en los entornos más exigentes, cada paso hacia la integración de energías limpias contribuye a construir una industria más competitiva y alineada con los retos climáticos del futuro".

Por su parte, David Fernández, director de ISE Energía, señaló que a esta compañía le "llena de profundo orgullo alcanzar este importante hito. No solo por la envergadura del proyecto, sino porque confirma que el autoconsumo a gran escala es ya una alternativa viable y altamente competitiva.” Y añadió que “representa un avance significativo en la transformación de nuestro modelo energético”.

Sin embargo, más allá de estos análisis empresariales, tanto Azsa como ISE Energía destacaron el impacto socioecónomico del macroproyecto en el territorio. "Ambas compañías han blindado el compromiso con el proveedor local, asegurando que el valor añadido de la transición energética se quede y se reinvierta en la comunidad, transformando la geografía industrial asturiana en un polo de actividad económica sostenible", señalaron.