Avilés estrena cabina literaria con diez fragmentos narrados por autores invitados al Celsius 232
Un teléfono rojo de rueda, obra del artesano Miguel Mulero, permitirá oír gratuitamente lecturas desde este martes en Casa de Cultura y seguirá activo tras concluir el festival
Avilés incorporará esta semana una nueva experiencia cultural coincidiendo con la celebración del festival Celsius 232. El vestíbulo de la Casa de la Cultura acogerá desde el martes, 14 de julio, la primera cabina literaria de la ciudad, una estructura de más de dos metros de altura fabricada en madera y cristal por el artesano local Miguel Mulero. Su diseño reproduce el aspecto de las tradicionales cabinas telefónicas inglesas, incluido su característico color rojo, y nace con vocación de continuar utilizándose en futuras actividades culturales.
En el interior de la instalación habrá un teléfono clásico de rueda que permitirá escuchar diez fragmentos de obras escritas por autores participantes en la presente edición del Celsius 232. El usuario deberá descolgar el aparato y marcar uno de los números disponibles para acceder a una grabación narrada por el propio escritor, lo que convertirá cada lectura en una experiencia sonora directa y personal. La iniciativa será de acceso gratuito y ofrecerá textos de nombres como Joe Abercrombie, Joe Hill, Becky Chambers, Laura Fernández, Gabriela Damián Miravete, Alba Quintas Garciandía, Elaine Vilar Madruga, Ian Mcdonald, África Vázquez y Sofía Rhei.
La cabina podrá visitarse durante el horario habitual de la Casa de la Cultura, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas. Además, la instalación permanecerá operativa durante varios días después de la clausura del festival para que tanto vecinos como visitantes puedan seguir disfrutando de las grabaciones. El proyecto pretende así prolongar el vínculo de Avilés con la literatura fantástica y aprovechar el impulso cultural generado cada verano por el Celsius 232.
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