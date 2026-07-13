Avilés rinde homenaje a la mar: Gastronáutica regresa a la ría con 11 casetas este fin de semana

Gastronáutica es un festival de tradición marinera, de los productos de la mar. Y mucho más: "Da valor a la ría, además de aumentar el turismo". Lo dijo este lunes Raquel Ruiz, concejala de Turismo y Comercio de Avilés, que presentó la quinta edición de este certamen que se celebrará del viernes 17 al domingo 18 de julio, justo después de las fiestas del Carmen. En total se instalarán once casetas: seis serán de establecimientos hoteleros, tres de conservas y dos de artesanía, ofreciendo un programa completo compuesto por deporte náutico, alimentación y artesanía, junto con conciertos y actividades infantiles. Todas ellas de carácter gratuito.

Además del Ayuntamiento de Avilés, colaboran la Autoridad Portuaria de Avilés, el Club Náutico Marina de Avilés, la Unión de Comerciantes, Club Dragón Boat y Nueva Rula de Avilés. Todos ellos ayudan al consistorio a organizar esta cita que coincide con la festividad del Carmen, reforzando el vínculo de Avilés con la ría. Junto con la concejala estuvieron este lunes Mario Bada, del Club Marina de Avilés, quien avanzó regatas infantiles y de adultos, además de una de las actividades más especiales para él, que es la clase de vela adaptada. Por su parte, David Franqueira, de la Unión de Comerciantes, precisó que cada año la gente va más a la ría y la conocen desde otro punto de vista. La Cofradía Sardina Arenque de Llaranes también tendrá relevancia: cocinará tacos de bonito el domingo a partir de las 15.00 horas, como avanza Ángel García, miembro de la misma. El objetivo en este caso es promocionar el pescado fresco de la rula avilesina.

En la presentación, la concejala Raquel Ruiz afirmó que "el objetivo es potenciar este entorno, cada vez tenemos más actividades como los paseos en barco por la Ría de Avilés, la recuperación de los cañones submarinos, los paseos a la rula y de esta manera con Gastronáutica, unimos a uno de nuestros principales sectores económicos como es la hostelería y el comercio en la ciudad"

La apertura de Gastronáutica se realizará el viernes 17 de julio, a partir de las 18.00 horas. Seguido a la misma, habrá un taller infantil de carácter marino y pondrán el broche musical a la cita los grupos "Insolentes" y "Mendezcatos", a las 19.30 y 22.00 horas respectivamente. El sábado, a partir de las 12.00 horas, habrá hinchables para los más pequeños, y media hora más tarde, regatas para los diferentes participantes y una actuación del grupo Son Cubano. Por la tarde, hinchables y un taller sobre peces, a las 18.00 horas, para dar la previa a las actuaciones de "Spoiler" a las 19:30 y "4 O'clock" a las 22..00. El domingo será el cierre de la jornada, con la degustación de bonito a las 15:00 horas, pero previamente habrá una actuación de Pablo Picallo, y por la tarde, sorteos de cheques regalo, además de los premios de las regatas.