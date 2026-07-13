Baeza desiste de construir la Ciudad Deportiva del Real Avilés en Corvera por falta de apoyo del Principado

El macroproyecto de Ciudad Deportiva del Real Avilés en Corvera está paralizado. La razón que esgrime el club es la falta de apoyo y de respaldo económico del Principado. Además, acaba de anunciar que solicitará la devolución del dinero abonado por los terrenos de Truyés, donde se proyectaba la construcción del Centro Deportivo Asturias Sports City.

"Después de más de tres años de trabajo, el Real Avilés Industrial CF ha tomado la decisión de iniciar los trámites para solicitar al Ayuntamiento de Corvera la devolución de las cantidades abonadas por los terrenos destinados al proyectado Centro Deportivo Asturias Sports City. No ha sido una decisión sencilla", dice el comunicado que acaba de hacer público el club que preside Diego Baeza.

"Durante este tiempo hemos trabajado con una única convicción: construir un proyecto que trascendiera al propio Real Avilés Industrial y se convirtiera en un motor de desarrollo económico, generación de empleo, atracción de talento y proyección internacional para Avilés, su comarca y Asturias".

Baeza destaca la atracción de "socios internacionales de primer nivel como Stoneweg, creyendo en esta iniciativa desde el primer día, y posteriormente a NSN, un grupo con una clara vocación internacional y una firme apuesta por el deporte como herramienta de crecimiento, innovación y transformación".

El proyecto

Según el presidente del club de fútbol, "fruto de ese trabajo, el proyecto alcanzó un grado de madurez que permitió iniciar un completo proceso de análisis independiente liderado por EY-Parthenon, que incluyó la revisión del modelo de negocio, el plan de explotación, la viabilidad comercial y la estructura operativa del complejo deportivo".

Continúa el comunicado defendiendo que se trata de una "propuesta diferencial, con capacidad para convertirse en un referente internacional del deporte de alto rendimiento y en la mayor inversión deportiva jamás planteada en la comarca de Avilés. Al mismo tiempo, la due diligence también ha puesto de manifiesto cuáles son las condiciones necesarias para que una inversión internacional de esta dimensión pueda ejecutarse con todas las garantías".

Y, según Baeza, lo que falta en Asturias para que se desarrolle el proyecto es "un entorno de confianza, estabilidad y colaboración entre la iniciativa privada y las instituciones públicas".

La Oficina Económica del Principado

Añade que sus socios "consideran imprescindible contar con ese marco de colaboración para afrontar una inversión superior a los 30 millones de euros y desarrollar un proyecto con la ambición internacional que todos compartíamos. Lamentablemente, ese marco de colaboración institucional no se consiguió consolidar en el momento en que el proyecto lo requería".

Confiábamos en que la Oficina Económica del Principado de Asturias, creada precisamente para impulsar y facilitar la llegada de inversiones a nuestra comunidad, pudiera desempeñar un papel de acompañamiento en una iniciativa de estas características.

No hablamos exclusivamente de apoyo económico. Hablamos de generar confianza, facilitar la interlocución y transmitir a los inversores internacionales que Asturias está preparada para competir por proyectos estratégicos de gran dimensión.

Creemos sinceramente que nuestra comunidad tiene un enorme potencial y que debe seguir avanzando en la colaboración entre administraciones e iniciativa privada para atraer inversiones capaces de transformar el territorio.

"Por responsabilidad con nuestros socios y con el propio proyecto, hemos decidido solicitar la devolución de las cantidades abonadas por los terrenos para recuperar la flexibilidad necesaria y seguir explorando alternativas que permitan hacerlo realidad".

Queremos dejar muy claro que esta decisión no supone el final de esta idea. Supone, simplemente, el inicio de una nueva etapa.

Queremos expresar un agradecimiento muy especial a Stoneweg, que creyó en esta iniciativa desde el primer día y que durante más de tres años ha trabajado junto al Real Avilés Industrial con profesionalidad, compromiso y una visión compartida de lo que esta propuesta podía representar para Avilés y para Asturias.

Del mismo modo, queremos agradecer profundamente a NSN la confianza depositada en nosotros y en nuestra tierra. Su implicación iba mucho más allá de una inversión económica.

Tras la reciente adquisición de NSN Cycling, equipo UCI internacional presente en las principales pruebas del calendario mundial, entre ellas el Tour de Francia, la intención de NSN era convertir Asturias en uno de los centros estratégicos de preparación y entrenamiento de toda su estructura deportiva. Su apuesta pasaba por desarrollar aquí concentraciones, pretemporadas y programas de alto rendimiento, aprovechando el extraordinario potencial deportivo y paisajístico de nuestra región y la histórica vinculación de Asturias con el ciclismo.

Esta decisión pondría a Avilés y a Asturias como base de operaciones de una estructura deportiva internacional, proyectando el nombre de nuestra tierra a millones de personas en todo el mundo y generando un importante retorno económico, deportivo y de imagen. Ese es el verdadero alcance del proyecto que construimos.

Por ello queremos dejar muy claro que Stoneweg y NSN no abandonan esta idea. Siguen creyendo en nuestra visión. Siguen creyendo en Avilés. Siguen creyendo en Asturias.

Y seguirán trabajando junto al Real Avilés Industrial para encontrar nuevas fórmulas que permitan hacer realidad una iniciativa que continúa teniendo un enorme potencial.

Buscar otro entorno

Queremos agradecer igualmente al Ayuntamiento de Corvera el trato recibido y la disposición mostrada durante todo este proceso, así como a todas las personas, empresas, federaciones, profesionales y colaboradores que han dedicado su tiempo, su conocimiento y su ilusión a este proyecto.

El mayor logro de estos tres años no ha sido diseñar un centro deportivo. El mayor logro ha sido conseguir que algunos de los principales inversores internacionales del sector pusieran sus ojos en Avilés, crean en nuestra comarca y apuesten por Asturias como un lugar donde desarrollar proyectos de dimensión mundial. Ese capital de confianza no lo vamos a perder.

Seguimos convencidos de que Asturias necesita mirar al futuro con ambición. Necesita atraer inversión, necesita generar oportunidades para los jóvenes, necesita competir por proyectos internacionales capaces de crear riqueza, empleo y posicionamiento.

Nosotros vamos a seguir trabajando para conseguirlo. Porque seguimos creyendo en Avilés y en Asturias. Y, quizá lo más importante de todo, quienes han conocido este proyecto desde fuera también siguen creyendo en nuestra tierra.

Hoy no termina un proyecto. Hoy comienza la búsqueda del entorno que permita convertirlo en realidad.