Las bailarinas de Teresa Tessier viajan a Dublín para competir en la Dance World Cup
Las jóvenes avilesinas competirán en Irlanda los próximos días tras ganar el Campeonato nacional en Burgos
Pablo Vázquez Alonso
Las jóvenes integrantes del grupo senior de danza de la academia avilesina Teresa Tessier están de enhorabuena. Este martes parten rumbo a Dublín, tras proclamarse vencedoras del Campeonato nacional celebrado en Burgos en abril. Compiten en dos tipos de ballet, clásico y lírico, y llevarán dos piezas por clase. La Dance World Cup se celebra en la capital de Irlanda del 14 de julio al 19, 6 días en los que 15 países lucharán por conseguir el título internacional, siendo estas jóvenes de la Villa del Adelantado las representantes españolas. En total, 17 chicas de la comarca, junto con una gijonesa y otra de Pola de Siero, que buscarán traer el título a España.
Durante la duración del torneo, los rivales no serán fáciles de batir, pero estas jóvenes son conscientes de la dureza de la competición: ""Es el concurso más exigente al que fuimos", destaca una de sus integrantes, Jimena Souto. Todas ellas tienen edades comprendidas entre los 17 y los 21 años. La directora de la academia, Teresa Tessier, reconoce el gran mérito de las participantes, algunas estudiando carreras como Medicina, Farmacia o Derecho. Con las bailarinas de Avilés estuvo este lunes la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, les mostró su resaldo. Alonso destacó que son una academia "comprometida con Avilés". No en vano la formación actúa periódicamente en distintos eventos que se celebran en la ciudad.
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