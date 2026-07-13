Benigno Pendás, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales: "Hay mayor sosiego en la sociedad española que en el Congreso de los Diputados"

Benigno Pendás (1957), aunque nació en Barcelona, es asturiano de toda la vida. El catedrático de la Universidad CEU San Pablo preside la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, es consejero de Estado y, además, dirige la organización de los Cursos de La Granda, que se celebran todos los veranos en la comarca de Avilés desde hace casi medio siglo. Conversa por teléfono con LA NUEVA ESPAÑA ante la próxima cita en Asturias de esta especie de universidad de verano que históricamente atrajo a grandes intelectuales y científicos asturianos, de Grande Covián a Severo Ochoa.

Ya son 48 años de los cursos de La Granda.

Efectivamente. Cuarenta y ocho años es la edad de la Constitución, como sabe. Lo que empezó siendo un pequeño reducto para grandes sabios que impulsaron don Teodoro López Cuesta y Juan Velarde ha ido creciendo, le hemos ido dando un contenido más abierto a la sociedad.

Si mira para atrás, ¿qué encuentra? ¿Vértigo?

Encuentro una gran satisfacción. Francamente

No todas las cosas que se organizan en este país cumplen cincuenta años.

De hecho, estamos ya empezando a trabajar en esa edición del medio siglo, que es un aniversario redondo y que habrá que celebrar como verdaderamente corresponde.

Le corté con lo de la satisfacción.

Efectivamente, es una satisfacción ver cómo ha arraigado un proyecto que tiene un gran eco en Avilés, en Asturias, y que es una referencia cultural.

En algún momento de esta historia no había universidad en Avilés, ni siquiera había aspiración a ella. Y, sin embargo, estaba La Granda.

La Granda ha cumplido una función importante como centro de referencia. Como proyecto educativo en verano se diferencia mucho de otros proyectos semejantes. Como bien sabe, nuestro ámbito está abierto a todo el público. Recibimos con mucho gusto a todos los ciudadanos que quieran acompañarnos, no tiene coste la asistencia a nuestros actos y mantenemos, sobre todo, una cercanía muy grande entre los alumnos y los profesores que permite a la gente charlar con grandes personalidades y hablar de asuntos en un entorno también muy privilegiado.

Usted había venido como ponente, pero ahora es el presidente de los Cursos. ¿Qué es lo mejor?

Pues mire, yo le diría la calidad, desde luego, de los ponentes. De primera calidad, incluso podemos hablar de alguno de los que van a venir este año.

Sí, por supuesto, pero vamos por partes.

Lo que le decía: los ponentes, ya digo, y también el buen ambiente. Yo creo que mantenemos un diálogo muy abierto, muy interesante, a veces naturalmente polémicos, sobre todo tipo de temas, pero siempre me ha gustado mucho el disfrute de la convivencia, el diálogo que demuestra que la sociedad española también está muy deseosa de ámbitos abiertos y de superar un poco esa polarización que tanto nos atenaza y que tanto daño hace a la vida española.

Los debates en La Granda no son nada airados.

En los muchos años que fui profesor y en los que llevo como presidente de los cursos, no recuerdo en La Granda a nadie enfadado. Ha habido polémicas, ha habido debates, ha habido opiniones distintas, faltaría más, somos una sociedad plural y cada uno tiene derecho a pensar lo que parezca, pero no ha habido nunca ningún tipo de enfrentamiento ni de carácter político ni de carácter personal. Y este tipo de convivencia yo digo que cada vez se valora más, sobre todo en estos tiempos en los que la superficie política está muy agitada en toda España y en todo el mundo.

¿Requiere sosiego el meneo semanal del Congreso de los diputados?

Mire, efectivamente, creo que hay mayor sosiego en el conjunto de la sociedad española que en la situación política. Es verdad, insisto, que es un fenómeno que se da en todas partes: todas las democracias están sujetas a tensiones, todas las democracias tienen una presencia de fuerzas radicales que, a mí, desde luego, me parece que no es positivo ni mucho menos. Creo que los partidos, digamos, sistémicos, el centro derecha y el centro izquierda, tienen un poco el deber de ponerse de acuerdo en los temas principales y mantener ofertas que, naturalmente, siendo distintas defiendan a fondo el sistema . Y sobre todo, creo que la sociedad en España, insisto, en todas partes, está deseando que la vida política resuelva problemas, no que cree tensiones. Este ese es un mensaje que hay que enviar permanentemente. Me refiero que este es un mensaje que tenemos que enviar los que creemos, por supuesto, en la legitimidad de la democracia, en la Constitución y en el pluralismo social y político.

Los cambios que devinieron del 15M, cuando la masa política se extendió a ambos lados, a la izquierda y a la derecha, ¿están volviendo al seno al que está acostumbrado este país?

Soy un defensor convencido del bipartidismo serio y fuerte, sin perjuicio de que haya opciones más en los extremos, porque en el fondo la política tiene que servir para la gestión de los asuntos públicos y para la resolución de problemas, no para debates que muchas veces tienen más que ver con intereses particulares que con los intereses generales. Cada país sufre un poco la crisis en el punto donde es más vulnerable, y efectivamente en España, en los últimos años, hemos vivido unos retos y unos desafíos a la democracia que sinceramente tenemos que superar. A estas alturas, la Constitución sigue siendo un activo muy principal para los españoles, la mejor constitución de la historia de España, y no hay ningún motivo objetivo para ponerla en duda. Y varios de nuestros cursos históricamente inciden en esto, en el tema también de la Corona como factor de estabilidad y como factor de referencia para todos, y ese es el estilo de La Granda y en él vamos a seguir.

¿Qué pasó hace 48 años que hizo posible acordar un documento que sigue estando vigente?

Es la más longeva de la historia de España. Yo pertenezco, no a la generación que hizo la Transición, sino a la que la vivió en la universidad, pero somos grandes admiradores de esa generación que nos precedió. Fue valiente, fue patriótica, fue capaz de ponerse de acuerdo incluso renunciando a creencias muy arraigadas y muy propias. Supo poner por delante el interés general respecto al partidismo, y una cosa muy importante, se dedicaron a la política gentes muy valiosas del mundo intelectual, del mundo social, del mundo económico, y dedicaron un tiempo de su vida a la política. Siempre digo que he tenido la fortuna de tener una gran amistad con casi todos los padres de la Constitución, incluidos los dos que siguen vivos –Miguel Herrero y Miquel Roca–, y siempre he visto un orgullo de haber hecho algo que efectivamente es modélico en la historia del país. Lo fácil, además, es irse a los extremos; lo difícil es el diálogo, la moderación, el buen entendimiento, la búsqueda de puntos de encuentro con adversarios. Yo admiro mucho más a los políticos capaces de dialogar y de pactar que a los que lanzan mensajes extremistas que no llevan a nada.

Volviendo a los cursos de este año. Vuelven a empezar con el Club de la Energía.

Los cursos son plurales y variados y procuramos conjugar varios efectos. Hay temas muy clásicos, entre ellos la energía, tenemos un muy buen patrocinio del Club de la Energía que agradecemos mucho, y que además este año es especialmente valioso porque, como sabes, ha cambiado el director. Cristina Rivero sustituye a Arcadio Gutiérrez que falleció recientemente. Le vamos a dar la medalla de oro de la Granda a Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola. Fernando Becker, otro histórico de La Granda, va a hacer su salutación. La economía, considerando que fueron López Cuesta y Velarde los que pusieron en marcha estos cursos, siempre tiene una cita importante.

¿Y las Humanidades?

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El profesor Francisco Llera acaba de leer su discurso de acceso a la Real Academia de Ciencias Morales, que yo presido. Habló sobre el valor de la monarquía en una sociedad polarizada. Vamos a profundizar en esos temas con Llera y con Emilio Lamo de Espinosa, que fue el que lo respondió en la Academia. El día 28 de agosto, que en Avilés es fiesta, presentaré mi biografía de Jovellanos en su Casa Natal, en Gijón. Estará allí Leopoldo Tolivar. Hay este año dos cursos de Medicina: el de Leocadio Rodríguez Mañas, el que se celebra en Luanco, y este año también vamos a hablar de autismo. Los temas sociales me interesan muchísimo y al público le llama mucho la atención. Vamos a tener también un tema de deporte: Enrique Arnaldo, que es magistrado del Tribunal Constitucional, ha escrito un libro sobre literatura y deporte, que también va a ser un tema de mucho interés. Va a haber también un seminario de gastronomía y otro sobre el teatro, dada la importancia que tienen las artes escénicas artes en Avilés