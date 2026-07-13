Un delincuente multirreincidente cae en Avilés tras robar equipos de sonido de una furgoneta y asaltar una sidrería de Villalegre

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Avilés a un hombre como presunto autor de un delito de hurto en el interior de un vehículo y otro de robo con fuerza en grado de tentativa. El detenido es un delincuente multirreincidente con un amplio historial de delitos contra el patrimonio y las personas.

Los hechos comenzaron el pasado 5 de julio, cuando se denunció la sustracción de diversos equipos de sonido del interior de una furgoneta, cuyo valor superaba los 10.000 euros. Apenas unas horas después, durante la madrugada, una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Avilés sorprendió al sospechoso "in fraganti" mientras intentaba acceder por la fuerza a una sidrería situada en el barrio de Villalegre.

En el momento de la detención, el implicado portaba herramientas específicas para forzar accesos. Según la investigación policial, el detenido había inspeccionado el local días antes para estudiar sus medidas de seguridad, aunque finalmente no logró su objetivo al ser interceptado por los agentes.

Tras realizar las investigaciones pertinentes, la Policía Nacional localizó un turismo escondido en una zona de difícil acceso, "oculto bajo matorrales con técnicas de camuflaje en el barrio de La Luz, donde el detenido ocultaba gran parte del material audiovisual robado".

Al detenido le constan numerosas detenciones anteriores por hechos similares, así como reclamaciones judiciales emitidas por tribunales del País Vasco. Además, los agentes comprobaron que utilizaba varias identidades falsas y que tenía prohibida la entrada en dos países de la Unión Europea, siempre según datos por la Policía Nacional en nota de prensa.

Una vez finalizada la redacción del atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.