Luanco calienta para el Carmen y baila al son de Peñas
El grupo gijonés «Trebeyu» ofreció un taller de danza asturiana que animó a un nutrido grupo de locales y turistas
Pablo Vázquez Alonso
Muchos luanquinos y más turistas aprendieron ayer tres nombres difíciles de olvidar. Y son pasos:el «picao»,el «paso corrido», y la «punta de jota» . ¿El motivo? Un taller de danza que ofreció el grupo folclórico «Trebeyu» de Gijón a las órdenes de Oscar Vega. Fue en el paseo marítimo de Luanco, a los pies de la Torre del Reloj.
Esta cita enmarcada en el recién nacido festiva «Al son de Peñes», que cuenta con el impulso del Ayuntamiento gozoniego, fue además la antesala de las fiestas delCarmen luanquinas, con programación hasta el 18 de julio.
Vega, el joven coreógrafo, compartió ilusión e interés por la oportunidad de enseñar a la gente el baile tradicional asturiano, destacando que esta demostración sirve para «acercar» al público esta parte de la cultura de la región. Junto al ritmo de la gaita asturiana y el tambor, el «profesor» enseñó a los bailarines tres pasos típicos de la comunidad: el «paso corrido», el «picau» y, por último, la «punta de jota». Nadie dijo que fueran fáciles, pero los que se animaron lograron sacarlos adelante.
Aproximadamente acudieron a la cita 35 integrantes del grupo «Trebeyu», según su presidente y padre del profesor, Juanvi Vega, que dijo estar «encantado» por acudir a esta primera edición del festival gozoniego. Una de las participantes más jóvenes de este grupo, de 18 años de edad, y con más de 13 de experiencia en el mismo, Henar Domingo, se mostró dispuesta a compartir sus nociones. Calificó de «interesante» la actividad.
No solo vecinos de Luanco acudieron a la cita sino de otras partes de España y Europa, como un grupo formado por madrileños y abulenses de Candeleda, a los cuales sorprendió el festival caminando por el paseo marítimo, como afirmó una de las integrantes, Carmen Sánchez. De Alemania e Italia procedían Joyce Nwandu junto con su amiga Sofía Moucici, que mostraron sorpresa al conocer el ritmo asturiano.
Por la tarde estaba organizado un pasacalles por las calles luanquinas, con la participación de tres grupos: «Cabu Peñes», «Conceyu de Llangréu» y «Camín de Fierro».
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