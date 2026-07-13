El PP carga contra el estado de la senda de Cabo Peñas: "Un día alguien se va a hacer daño"

"Un día alguien se va a hacer daño". Con esa advertencia, el Partido Popular elevó este lunes el tono de sus críticas sobre el estado de la senda de Cabo Peñas. La diputada regional y portavoz de Turismo y Fondos Europeos, Sandra Camino, y la portavoz municipal en el Ayuntamiento de Gozón, Ángela Ochoa, comparecieron en el área recreativa de Llumeres para denunciar las deficiencias que, a su juicio, presenta el recorrido y reclamar una actuación urgente tanto al Principado como al Consistorio gozoniego. En la visita estuvieron acompañadas por los concejales Marcos Castañeda y Noelia Alonso, además del integrante de la junta local del PP Cristino González.

Camino sostuvo que la situación de la senda evidencia una mala gestión de las ayudas europeas. "Es un ejemplo más de la mala inversión de los fondos europeos. Estas ayudas llegan para llevar a cabo inversiones de calidad, pero en este caso está claro que no ha sido así", afirmó. La parlamentaria popular aseguró que, tras las actuaciones realizadas, "no se puede permitir que haya tramos peligrosos, desniveles, falta de iluminación y zonas del trayecto sin barandillas", al considerar que esas carencias comprometen la seguridad de quienes utilizan el itinerario.

La diputada insistió en que el problema afecta tanto a quienes visitan el concejo como a los propios vecinos. "El turista y el vecino se encuentran una situación de grave peligro", señaló. Además, recordó que, aunque la ejecución material de los proyectos corresponde al Ayuntamiento, "el responsable final de la gestión de estos fondos es la Consejería de Turismo". Por ello, exigió "a ambos gobiernos, tanto municipal como autonómico, que en este caso son socialistas, que adecuen la senda a las condiciones de seguridad que se merece".

En la misma línea se expresó Ángela Ochoa, que puso el acento en algunos de los puntos del recorrido donde, según denunció, los usuarios deben abandonar el trazado para continuar por la calzada. "Estamos denunciando la inseguridad de esta ruta; hay tramos que hay que salir a la carretera sin arcén y paneles informativos en contra de la marcha de los usuarios también", afirmó. Para la portavoz municipal, "es fundamental empezar a solucionar estos problemas" antes de que se produzca algún accidente.

Varias inversiones

Las críticas del PP llegan después de las inversiones realizadas en los últimos años para mejorar este recorrido costero. La más reciente de menor entidad fue la consolidación del tramo de La Mofosa, adjudicada por algo más de 53.000 euros con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiado con fondos europeos Next Generation. Previamente, el Ayuntamiento impulsó un proyecto mucho más ambicioso para la recuperación, adecuación y mejora de la senda entre Luanco y Cabo Peñas, adjudicado por 314.587 euros, con actuaciones destinadas a renovar el firme, mejorar el drenaje, reforzar la seguridad y acondicionar distintos puntos del itinerario.

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Pese a esas actuaciones, los populares consideran que el resultado está lejos de ser el esperado y sostienen que siguen existiendo zonas que presentan un riesgo para los usuarios. Con esta comparecencia, el PP abre un nuevo frente político en torno a una de las principales infraestructuras turísticas del concejo y reclama que las administraciones competentes revisen el estado de todo el recorrido y corrijan las deficiencias detectadas para garantizar que la senda pueda recorrerse "en las condiciones de seguridad que se merece".