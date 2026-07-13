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"The Gentle Good" refuerza a última hora el Festival Intercélticu de Avilés con su folk galés

Gareth Bonello actuará el miércoles 22 de julio en La Exposición, donde presentará una propuesta premiada que combina pop y tradición celta

Marcha celta el año pasado en el marco del Festival Intercéltico de Avilés y comarca.

Marcha celta el año pasado en el marco del Festival Intercéltico de Avilés y comarca. / Luisma Murias

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Pelayo Méndez

Avilés

El Festival Intercélticu de Avilés y Comarca incorpora a su cartel al cantautor "The Gentle Good", nombre artístico del compositor y músico Gareth Bonello, considerado una de las voces más destacadas de la escena folk contemporánea de Gales. El artista ofrecerá un concierto el miércoles 22 de julio, a las 22.00 horas, en el escenario de La Exposición, donde presentará una propuesta que renueva la tradición musical de su país mediante melodías delicadas y una depurada técnica de guitarra.

Bonello llega a Avilés con una trayectoria reconocida tanto dentro como fuera del Reino Unido. El músico ha sido distinguido con el Álbum del Año en Lengua Galesa y el Welsh Music Prize, además de actuar en espacios de prestigio como el Smithsonian Folklife Festival de Washington, el Forbidden City Concert Hall de Pekín y citas internacionales como Glastonbury, Green Man, Latitude y Cambridge Folk Festival. También ha desarrollado proyectos junto a artistas de China e India con los que ha acercado la música tradicional galesa a nuevos públicos.

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Su trabajo más reciente, "Elan", fue nominado al Welsh Music Prize 2025 y plantea un recorrido sonoro inspirado en los paisajes del valle del mismo nombre, combinando folk-rock, psicodelia, pop y sonidos tradicionales. La incorporación de The Gentle Good completa una programación que reúne distintas expresiones culturales de las naciones celtas y refuerza al Festival Intercélticu como una de las principales citas musicales del verano en Asturias.

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