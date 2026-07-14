Avilés impulsa la transformación del principal corredor entre La Carriona y el casco urbano con una actuación para ganar espacio peatonal, carril bici y accesibilidad
El Ayuntamiento saca a concurso por 54.450 euros la elaboración del documento técnico, que deberá estar listo en cuatro meses y servirá de base para remodelar las calles Buenavista y Río San Martín sin perjudicar la fluidez circulatoria
El Ayuntamiento de Avilés dio este martes un nuevo paso para acometer una de las actuaciones urbanísticas previstas en el Plan de Actuación Integrado (PAI) "Avilés La Carriona en Movimiento", financiado con fondos FEDER, al sacar a licitación la redacción del proyecto que definirá la remodelación de los accesos entre La Carriona y el centro de la ciudad. El contrato cuenta con un presupuesto máximo de 54.450 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, mientras que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 28 de julio.
La intervención afectará al eje formado por las calles La Carriona, Buenavista y Río San Martín, un itinerario que actualmente está orientado casi exclusivamente al tráfico motorizado y que el Consistorio pretende convertir en un espacio más amable para peatones y ciclistas. El proyecto deberá concretar todas las actuaciones constructivas, desde los materiales hasta las soluciones técnicas, con el objetivo de garantizar tanto la viabilidad de las obras como su posterior conservación.
En el tramo de La Carriona-Buenavista está prevista la renovación de 3.286 metros cuadrados de aceras, que serán ensanchadas y adaptadas para mejorar la accesibilidad, incorporando además zonas de descanso, arbolado y espacios de estancia allí donde el ancho disponible lo permita. El objetivo es favorecer los desplazamientos a pie y avanzar en la renaturalización del entorno urbano.
La actuación tendrá un alcance todavía mayor en Río San Martín, donde se remodelarán 7.383 metros cuadrados entre calzada y aceras. La propuesta contempla reducir la vía de tres carriles de 3,6 metros a dos de 3 metros, una redistribución del espacio que permitirá ampliar las aceras e incorporar un carril bici de tres metros, reforzando así la movilidad sostenible sin eliminar la capacidad de circulación del vial.
Estudio de tráfico
La futura remodelación parte de un estudio de tráfico realizado en diciembre de 2025 para comprobar que la reorganización del espacio viario no generaría problemas de circulación. Ese análisis propone medidas como la optimización de los ciclos semafóricos y la eliminación de giros conflictivos. El Ayuntamiento subraya que Río San Martín constituye uno de los principales accesos a Avilés, al enlazar La Carriona con el centro y servir además de conexión con el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) y con las carreteras N-632 y A-8.
Los estudios municipales también tienen en cuenta el crecimiento urbanístico previsto en la zona durante las próximas dos décadas. Según las estimaciones, las futuras promociones residenciales podrían generar cerca de 600 desplazamientos diarios, a los que se sumarían otros 135 viajes vinculados a actividades no residenciales y el movimiento derivado de un aparcamiento con 64 plazas. Aun así, el informe concluye que la nueva ordenación permitirá mantener una circulación estable, incluso con un crecimiento del tráfico estimado en un 1,44% anual hasta 2046, al tiempo que mejorará la seguridad, la convivencia y el reparto del espacio entre vehículos, peatones y ciclistas.
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