Corvera devolverá a Baeza casi 1,5 millones que había abonado en el primer plazo para los terrenos de la Ciudad Deportiva

El presidente del Real Avilés, Diego Baeza, no abonó el segundo plazo para hacerse con los terrenos de Truyés en los que se construiría la Ciudad Deportiva. Aproximadamente 1.050.000 de euros que tenía que haber depositado el pasado día 9, según ha explicado el alcalde de Corvera, Iván Fernández. Así que, según el regidor, no es que el club tenga que reclamar la otra mitad que ya había pagado más los 40.000 euros de impuestos que ya había abonado, sino que al no cumplirse el abono, la operación queda sin efecto. El Ayuntamiento devuelve lo abonado y recupera el suelo.

El Alcalde, que deja abierta la puerta a que se recupere el proyecto, añadió, que en esos terrenos se va a construir la prometida pista de atletismo y si después del verano se descarta totalmente el proyecto, también se construirá un campo de fútbol once para los clubes del concejo.

La adjudicación de estos terrenos establecía desde el primer momento un sistema de pago dividido en dos fases. En una primera, la entidad adjudicataria debía abonar el 50 % del precio de adquisición de la parcela, además del importe correspondiente al IVA de la totalidad de la operación. Ese primer pago fue realizado en los plazos establecidos, explicó Iván Fernández.

Los propios pliegos regulaban expresamente que, si ese segundo pago no se producía dentro del plazo establecido, la operación quedaría sin efecto, procediéndose a la devolución de las cantidades previamente abonadas y a la recuperación por parte del Ayuntamiento de la plena disponibilidad de los terrenos.

"La devolución de esas cantidades no responde a una decisión discrecional del Ayuntamiento ni a una petición extraordinaria por parte del adjudicatario, sino al cumplimiento estricto del procedimiento administrativo previsto en las condiciones que rigieron la adjudicación y que eran conocidas por todas las partes desde el inicio del proceso", remarcó Iván Fernández.

También señaló que esos fondos "nunca fueron incorporados al presupuesto municipal, sino que permanecieron depositados en una cuenta corriente a la espera de que la operación se completase con el segundo pago. Sería entonces cuando el Ayuntamiento habría podido disponer de esos recursos".

La pista de atletismo

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, también insistió en que la pista de atletismo se ejecutará en la misma ubicación que estaba prevista dentro del proyecto de la Ciudad Deportiva, precisamente para que, si en un futuro esa iniciativa deportiva llegara a desarrollarse, se pueda integrar en ese complejo y ambas actuaciones resulten plenamente compatibles.

De hecho, el Ayuntamiento ya inició la licitación para la redacción del proyecto y la dirección de obra, destinando los 800.000 euros ya reservados para esta actuación.

Estas decisiones fueron trasladadas este martes al Consejo Municipal de Deportes, así como a los clubes de atletismo y de fútbol, a los que aseguró que si después del verano se descarta totalmente la construcción de la Ciudad Deportiva, también se construirá un campo de fútbol once para los clubes del concejo.

Abiertos a un nuevo proyecto deportivo

Iván Fernández señaló que el Ayuntamiento "mantiene intacta su disposición a colaborar con cualquier iniciativa seria que contribuya al desarrollo de Corvera".

Es decir, si el Real Avilés decide retomar el proyecto tras el verano, el Ayuntamiento está dispuesto a estudiar una nueva propuesta, adaptando el ámbito de actuación a la superficie disponible una vez construida la pista de atletismo y estableciendo unas nuevas condiciones de adjudicación que aporten mayores garantías, entre ellas que la adquisición de los terrenos se realice mediante un pago único. Es decir, a los 60.000 metros de esta primera operación fallida, habrá que restar los 14.000 que ocupará la pista de atletismo, matizó el regidor corverano.

De materializarse ese proyecto, se recuperaría además el principio de acuerdo existente con el Presidente Del Real Avilés para facilitar que uno de los campos de fútbol pudiera ser utilizado por los clubes de fútbol del concejo en condiciones ventajosas.

Las inversiones en saneamiento continuarán

Los ingresos derivados de la venta de la parcela habrían permitido acelerar la ejecución del ambicioso plan de saneamiento y abastecimiento que el Ayuntamiento desarrolla en la zona rural . "Durante la presente legislatura estamos destinando la cifra récord de 5,5 millones de euros para abastecimientos y saneamientos en las zonas rurales del concejo y quedarían aproximadamente 2 millones para completar el plan previsto", explicó el alcalde.

"Las actuaciones pendientes se ejecutarán igualmente, de hecho ya hemos encargado los proyectos necesarios para ello. La diferencia será únicamente el ritmo de ejecución, ya que será necesario afrontarlas con recursos propios y de forma progresiva".

Empresas para Truyés

El Ayuntamiento de Corvera reitera su voluntad de seguir colaborando con cualquier inversor que considere el concejo un lugar adecuado para desarrollar proyectos que generen empleo, actividad económica y prosperidad.

Los terrenos situados en esa zona cuentan con una calificación que permite tanto usos deportivos como industriales. Hasta ahora el Ayuntamiento había reservado ese espacio para la ciudad deportiva, pero, en caso de que finalmente esta iniciativa no se materialice, se estudiarán otras propuestas empresariales que ya han mostrado interés por implantarse en ese ámbito.

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Iván Fernández señaló que "el objetivo del Gobierno municipal sigue siendo el mismo: aprovechar las oportunidades de desarrollo para Corvera, impulsando inversiones que redunden en beneficio del conjunto de los vecinos.